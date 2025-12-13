Nocna tragedia na drodze

(fot. KMP w Elblągu)

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę około godz. 2 w nocy w miejscowości Rejsyty w gminie Rychliki. Kierujący volkswagenem golfem 40-letni mężczyzna uderzył w drzewo. Kierowca i pasażer - 51-letni mężczyzna - zginęli na miejscu.

Autem podróżował jeszcze jeden - 20-letni - pasażer. Trafił do szpitala, jest w stanie ciężkim - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, - Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z ruchu drogowego, ratownicy medyczni i strażacy.

red.