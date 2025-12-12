Nareszcie weekend: W świątecznym klimacie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Od 11 do 14 grudnia, w godz. 12-18, w CH Ogrody możecie wyruszyć w animowaną podróż prosto do pokoju św. Mikołaja! Pełną gwiazd, sań i zimowych krajobrazów. Dodatkowo, 13 i 14 grudnia, będziecie też mogli osobiście wręczyć list naszemu świątecznemu bohaterowi. Każdy list bierze udział w konkursie, w którym do wygrania będzie karta podarunkowa CH Ogrody o wartości 500 zł! Więcej tutaj.

12 grudnia w godzinach 16-19 w szkole w Łęczu odbędzie się wyjątkowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, który wprowadzi wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój! To doskonała okazja, by wspólnie poczuć magię nadchodzących Świąt, spotkać się z sąsiadami i przyjaciółmi, a przy okazji wesprzeć szkolną społeczność. W programie przewidziano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

13 grudnia w godz. 9–16 na strzelnicy w Małdytach odbędzie się akcja Kaliber Serca. Powstaną tam różne militarne wyzwania, będzie ognisko, choinka i klimat, którego się nie zapomina. To akcja, w której pasja spotyka się z pomocą. Organizatorzy zbierają nowe pluszaki, książki, kredki, słodycze i inne drobiazgi, a także wpłaty, by przygotować świąteczne paczki dla dzieci z domów dziecka w Braniewie, Elblągu, Pasłęku i Małdytach.

Również 13 grudnia, o 15.30 przy kościele Tolkmicko zaprasza do wspólnego świętowania, kolędowania i degustacji potraw, czyli na "Wigilię pod Tolkmickim Niebem". W programie: wspólne kolędowanie, występy artystyczne, kiermasz świąteczny, warsztaty artystyczne i wiele innych.

14 grudnia Gmina Milejewo zaprasza na „Milejewskie spotkanie wigilijne”, które odbędzie się po raz drugi w Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym im. Krzysztofa Szumały w Milejewie w godz. 12.30-16. Swoje stoiska zaprezentują sołectwa, stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń działające na terenie Gminy.

W niedzielę, 14 grudnia, w godz. 10-17 CSE Światowid zaprasza na kolejną edycję SztukaTERRii, czyli światecznego jarmarku, na którym swoje wyroby zaprezentuje kilkudziesięciu wystawców z całego regionu. Wśród nich twórcy, artyści ludowi, organizacje, osoby indywidualne zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem, wyrobem produktów żywności naturalnej. Będą również stoiska z żywnością - miodami, syropami, ciastami, chlebami, piernikami i wieloma innymi produktami. Wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu