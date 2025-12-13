UWAGA!

Ludzie z pierwszych stron gazet w Zamechu (Znani, lubiani i podziwiani, odc. 1)

 Elbląg, Pilot-kosmonauta płk. Mirosław Hermaszewski, który jako pierwszy Polak poleciał w kosmos oraz kpt. Krzysztof Baranowski, który jako pierwszy Polak opłynął ziemię. Obaj odwiedzili Elbląg. Za sprawą Zamechu.
Zgadnijcie, co mogło w latach 60., 70. i 80. zachęcić znanych polskich artystów do tego, by odwiedzić Elbląg? Co mogło ich przyciągnąć do Elbląga? No oczywiście tym magnesem był w głównej mierze Zamech, który zapraszał różnych artystów do występów w Zakładowym Domu Kultury. Z mojego rozeznania wynika, że żadna inna miejska instytucja ani żadne inne przedsiębiorstwo nie czyniło tego sprawniej i częściej niż Zamech. Dziś przedstawię plejadę ówczesnych popularnych i lubianych aktorów, muzyków i artystów scenicznych, ale też innych osób z pierwszych stron gazet, które przyjechały do Zamechu, by po lub przed swoim występem zwiedzić hale produkcyjne i spotkać się z pracownikami. Był wśród nich ten co poleciał w kosmos oraz ten, który opłynął ziemię.

Ówcześni „celebryci” - jak byśmy ich dziś nazwali - nierzadko przyjeżdżali do Elbląga pociągiem PKP i mieszkali w hotelach wcale nieekskluzywnych i jadali w restauracjach bynajmniej wytwornych. Takich zresztą wtedy w Elblągu nie było. Nosiły się te gwiazdy zgoła zwyczajnie, a za występ otrzymywały niewygórowane gaże. Ale tworzyli kulturę przez duże „K” z czego płynie morał, że prawdziwy talent i klasa artysty nie są uzależnione od uwarunkowań ekonomicznych, a mówiąc wprost od zarobków. Oraz, że ciężką pracą i skromnością można wejść do historii.

Ci artyści przywozili do Elbląga kulturę wyższą i w robotniczym mieście podwyższali jej poziom wśród mieszkańców. Myślę, że w tym kontekście jak najbardziej odegrali rolę krzewicieli kultury, którzy nieśli kaganek oświaty. Oczywiście w ramach panującej w owym czasie ideologii sojuszu robotników, chłopów i inteligencji, od tych ostatnich oczekiwano, by od czasu do czasu schodzili z wyżyn artystycznego Parnasu w czeluści fabrycznych hal. Piękny, wręcz niedościgniony przykład dali w tym względzie artyści uczestniczący w I Biennale Form Przestrzennych w 1965 r. Dzięki tym artystom Elbląg trafił na łamy prasy i na usta (a czasami też i na języki) przedstawicieli branży twórczej.

Zamechowski Zakładowy Dom Kultury odwiedziło mnóstwo zespołów i wokalistów. Znaczną ich część wymieniłem w dwóch publikacjach poświęconych słynnemu „Pałacykowi”. W niniejszym opracowaniu wymieniam aktorów oraz inne „gwiazdy” tamtych czasów, które odwiedziły Zamech. Gdyby nie Zamech najpewniej nigdy by do naszego miasta nie trafiły. Zachęcam do zapoznania się z poniższym bogato ilustrowanym materiałem skomponowanym na bazie „Głosu Zamechu”. Za tydzień część druga.

 

Daniel Lewandowski

cdn.

 

Wszystkich zainteresowanych powojennymi dziejami Elbląga, a w szczególności jego przemysłem zachęcam do kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com. Liczę też na dzielenie się ciekawymi wątkami, które mogłyby się stać inspiracją do dalszych opowieści o Zamechu.

 

Zachęcam też do zapoznania się z moimi wcześniejszymi, tematycznie związanymi publikacjami internetowymi:


  • Mega pomysł z tym opowiadaniem o Zamechu, zwykle artykuły na portelu hejtuje, ale tu bardzo doceniam pracę autora
  • Podpis pod zdjęciem z wizyty W. Młynarskiego jest błędny, po lewej stronie jest śruba napędowa, a po prawej kadłub turbiny. Poza tą drobną uwagą artykuł świetny i życzę panu D. Lewandowskiemu wytrwałości w dalszym odkrywaniu i przypominaniu naszej elbląskiej historii.
    Zamechowiec(2025-12-13)
  • Planowany całkowity zakaz w Polsce: Senat przyjął już decyzję o wprowadzeniu zakazu używania fajerwerków i petard dla konsumentów na przełomie lat 2026/2027,co oznacza, że Sylwester 2025/2026 jest ostatnim z możliwością odpalania.. Wiadomość do wszystkich którzy nie lubią psiarzy. :-)
  • Dyrekcja firmy GE ściągnęła w miniony piątek pracowników na świąteczne przyjęcie. Puścili głośną muzykę, dali dużo migotliwych światełek i ściągnęli jedzenie z fodtraków. Ale na wjeździe nadal wisi baner o "STRAJK- cdn". Poza tym nie myślcie sobie że zapomnimy o zamkniętej odlewni. Żadne hamburgery ani bigos na ciepło nie zmienią faktu, że zlikwidowaliście kawałek Elbląga
