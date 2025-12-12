Jacek Protas: Walczymy o pakt dla regionów granicznych (portEl.pl w Brukseli)

- Najbardziej z powodu wojny w Ukrainie i zagrożeń z nią związanych dla regionów przygranicznych stracili przedsiębiorcy. Dlatego chcemy, by Unia Europejska zwiększyła dla nich pomoc publiczną – mówi Jacek Protas, poseł Parlamentu Europejskiego w rozmowie z Rafałem Gruchalskim, redaktorem naczelnym portEl.pl

portEl.pl w ostatnich dniach miał okazję przeprowadzić rozmowy z polskimi parlamentarzystami w Brukseli, a także Piotrem Serafinem, komisarzem ds. budżetu Komisji Europejskiej na temat finansowania polityki regionalnej w najbliższych latach i jej wpływu na rozwój regionów przygranicznych. Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Jackiem Protasem, posłem PE z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego, który przeprowadziliśmy w studiu telewizyjnym PE (patrz materiał filmowy).

Poniżej cytujemy niektóre z wypowiedzi europosła.

O pieniądzach w kolejnej perspektywie UE

- W planie Komisji Europejskiej koszyk dla Polski to 123 miliardy euro na lata 2028-34. To największa pula ze wszystkich krajów unijnych. Z tego koszyka na pewno priorytetowo będą traktowane regiony graniczne.

Dzisiaj z marszałkami województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego pracujemy nad tym, by przekonać komisarza Fitto (wiceprzewodniczący KE – re.d) i Komisję Europejską do naszego pomysłu, by m.in. zwiększyć pomoc publiczną dla przedsiębiorców z Warmii, Mazur, Podlasia i Lubelszczyzny, którzy najbardziej stracili z powodu działań związanych z wojną w Ukrainie i sytuacją na granicach. By mogli uzyskać więcej niż obecne 50 procent maksymalnego dofinansowania unijnego do swoich projektów. By również samorządy z tych terenów mogły mieć większe dofinansowanie niż obecne 85 procent, nawet do 100 procent. To już się dzieje, bo niektóre przedsięwzięcia po tzw. przeglądzie śródokresowym będą mogły z takiego 100-procentowego dofinansowania skorzystać.

O zmianie zasad podziału środków unijnych na poszczególne regiony

- Był taki pomysł, zagrożenie było olbrzymie, ale można powiedzieć, że to już historia – pomogły działania Parlamentu Europejskiego, również Komitetu Regionów, który reprezentuje samorządy. W moim przekonaniu w latach 2028-34 możliwość finansowania programów regionalnych będzie na podobnych zasadach. Może nie takich samych, jak obecnie, ale podobnych. W Polsce mamy najbardziej zdecentralizowany system zarządzania środkami europejskimi. Ponad 40 procent z nich jest w dyspozycji samorządów regionalnych i to gwarantuje sukces. Dzięki temu jesteśmy w absolutnej czołówce jeśli chodzi o ich należyte wykorzystywanie. Podkreślam słowo – należyte.

Cały wywiad w wersji wideo do obejrzenia przy artykule.