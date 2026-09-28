Alarm na Dojazdowej. Policja zamknęła dojazd do firm (aktualizacja)

Na terenie jednej z firm przy ul. Dojazdowej /Rybnej pracownik znalazł butelki z nieznaną substancją, a także wystającymi z nich kabelkami i powiadomił służby. Policja zamknęła dojazd do firm.

- Pracownik jednej z elbląskich firm powiadomił policję o znalezieniu przy budynku plastikowych butelek z nieznaną substancją, znajdowały się one przy przyłączu gazowym budynku - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

O sytuacji pracownik powiadomił służby.

- Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. Została wydzielona strefa niebezpieczna, a także ewakuowano osoby z ww. budynku - dodaje Krzysztof Nowacki. - Na miejsce jedzie grupa minersko-pirotechniczna SPKP KWP Olsztyn, a także funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego, aby określić, czy znalezione przedmioty mogły wywołać zagrożenie, czy jest to próba wywołania fałszywego alarmu.

Aktualizacja z godz. 12.35. Służby zakończyły już swoje działania na terenie przy ul. Dojazdowej. W dwóch odnalezionych przez jednego z pracowników butelkach, które znajdowały się przy przyłączu gazowym, była łatwopalna ciecz. Z butelek wystawały kable.

- Jaka to dokładnie substancja, będzie wiadomo po przeprowadzeniu szczegółowych badań - dodaje nadkom. Krzysztof Nowacki.

Czy był to głupi dowcip czy prowokacja, która miała zbadać reakcję odpowiedzialnych za bezpieczeństwo służb? Tego na razie nie wiadomo.