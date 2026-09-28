Arabskie monety pod Młynarami. Ślad prowadzi do Truso

Na terenie nadleśnictwa Młynary detektorysta podczas legalnych poszukiwań znalazł wczesnośredniowieczne arabskie monety. Znalezisko trafiło do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. - Monety mogły należeć do kupców wędrujących do wikińskiego portu Truso – mówi dr Jakub Jagodziński, kustosz ds. archeologii w elbląskim muzeum.

Monety odnalazł detektorysta podczas legalnych poszukiwań w nadleśnictwie Młynary. O znalezisku powiadomił Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zbytków, a ten znalezione monety przekazał do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

- Jest to sześć wczesnośredniowiecznych arabskich dirhemów oraz dwa fragmenty tych srebrnych monet. Pochodzą z pierwszej połowy IX wieku. Możliwe, że pozostawały w obiegu nawet do przełomu X/XI wieku, czyli do końca funkcjonowania osady Truso, z której działalnością handlową należy wiązać to znalezisko – mówi dr Jakub Jagodziński, kustosz ds. archeologii w elbląskim muzeum.

Naukowiec podkreśla, że więcej o monetach będzie można powiedzieć po ich opracowaniu przez specjalistów z zakresu wczesnośredniowiecznej numizmatyki. Zostaną one poddane konserwacji, a w miejscu gdzie je odnaleziono zostanie przeprowadzona wizja i oględziny z udziałem archeologów.

Dodajmy, że legendarny wikiński port Truso, porównywany do antycznej Troi albo Atlantydy i położony nad jez. Druzno, odkrył 45 lat temu dr Marek Jagodziński (ojciec dr. Jakuba Jagodzińskiego).