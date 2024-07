Na nowe nabrzeże jeszcze poczekamy

Budowa Porta Mare zbliża się do końca, ale nadal nie wiadomo, kiedy rozpocznie się przebudowa sąsiadujących z tą inwestycją nabrzeży, za które odpowiada elbląski samorząd. Trwają rozmowy władz miasta z wykonawcą, który nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę.

Umowę na modernizację nabrzeża od mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od mostu Niskiego w stronę OSW Fala (odcinek w sumie ok. 450 m) ówczesny prezydent Witold Wróblewski podpisał z wykonawcą - Korporacją Budowlaną Doraco z Gdańska – w lutym 2023 roku. Firma ma do sierpnia 2025 roku czas na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, w tym 16 miesięcy na jej zaprojektowanie, ale te terminy – jak się okazuje – mogą być zagrożone.

- Wykonawca zgłosił się do nas z prośbą o przesunięcie terminu wykonania jednej z części inwestycji. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Musimy się z nimi dogadać, bo mamy świadomość, że czas leci, taniej nie będzie, a nie wiadomo czy znajdzie się nowy wykonawca w tych warunkach, które przez poprzedni rząd zostały stworzone. Wykonawca musi wydawać swoje pieniądze i transzami potem otrzymuje zwrot. Robimy wszystko, by tę inwestycję uratować. Rozmowy toczą się intensywnie, musimy na pewne zmiany uzyskać zgody w Banku Gospodarstwa Krajowego. Mam nadzieję, że się to uda – powiedział nam dzisiaj Michał Missan, prezydent Elbląga.

(wizualizacja Porta Mare)

Wykonawca nie ma jeszcze pozwolenia na budowę w sprawie tej inwestycji. A polega ona m.in. na przebudowie nabrzeża na odcinku łącznie 450 metrów wraz z wyposażeniem w urządzenia cumownicze i odbojowe, przebudowie pomostów pływających, kanalizacji, ale także na instalacji oświetlenia, zaopatrzenia w prąd i wodę czy renowacji terenów zielonych. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej oraz budowę parkingu do 200 miejsc przy ul. Warszawskiej. Wszystko to ma kosztować 30,3 mln złotych, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, a 3,5 mln to środki własne miasta.

Inwestycja towarzyszy budowie kompleksu kamienic z rządowego programu Fabryka, przeznaczonych pod wynajem dla przedsiębiorców i wartej ok. 100 mln zł. Przy artykule dołączamy wizualizację nabrzeża po planowanej przebudowie.