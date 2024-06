Co słychać na budowie Porta Mare

Jeszcze w tym roku ma być gotowy kompleks kamienic biurowo-usługowych Fabryka Porta Mare, który powstaje na Wyspie Spichrzów. Na jakim etapie są prace? Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że nowoczesny biurowiec powstaje w ramach rządowego Programu Fabryka, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Inwestycję realizuje spółka Operator ARP na gruncie, który aportem przekazał elbląski samorząd. Ma ona kosztować w sumie ok. 100 mln złotych i zostać zakończona jeszcze w tym roku. Kompleks będzie oferował 11 tysięcy m kw. powierzchni usługowej i biurowej do wynajęcia dla firm, które chcą zainwestować w Elblągu. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace budowlane.

- Obecnie na terenie budowy budynku trwają intensywne prace w kilku kluczowych zakresach, które są niezbędne do ukończenia projektu na najwyższym poziomie jakości i zgodności z harmonogramem. Prace te obejmują montaż instalacji wewnętrznych oraz montaż elewacji, co wymaga zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów i zastosowania nowoczesnych technologii. Specjaliści pracują nad okablowaniem całego budynku, aby zapewnić stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej – informuje Maciej Wojtczak, dyrektor ds. inwestycji w Biurze Transakcji i Realizacji Inwestycji Operator ARP. - Instalowane w najbliższym czasie będą również zaawansowane systemy oświetleniowe, które będą sterowane inteligentnymi systemami zarządzania budynkiem. Równocześnie trwa montaż systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, który jest jednym z kluczowych elementów prac na terenie budowy.

Jak wyjaśnia przedstawiciel Operator ARP, „dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, system HVAC zapewni komfortową temperaturę we wnętrzach przez cały rok, jednocześnie optymalizując zużycie energii. Jak również działają specjalistyczne zespoły zajmujące się instalacją infrastruktury IT, w tym okablowania sieciowego, serwerowni oraz innych elementów koniecznych do zapewnienia szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu oraz systemów komunikacyjnych”.

(fot. Anna Dembińska)

- Zanim rozpoczął się montaż elementów elewacyjnych, specjaliści przygotowali strukturę nośną budynku. Obejmuje to instalację metalowych rusztowań, wsporników i innych elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają montaż paneli elewacyjnych. Panele elewacyjne wykonane są z najwyższej jakości materiałów i są montowane z precyzją i dbałością o szczegóły. W założeniu projektanta i inwestora są to panele szklane, aluminiowe i kamienne, które zapewnią budynkowi nowoczesny i estetyczny wygląd z uwzględnieniem historycznego charakteru zabudowy centrum Elbląga – dodaje Maciej Wojtczak. - W tym samym czasie trwa także montaż detali architektonicznych, takich jak wykończenia tarasów i obróbek dekarskich, które dodają budynkowi wyjątkowego charakteru i podnoszą jego walory estetyczne. Oczywiście w zaawansowanym stopniu jest proces montażu dachu, obejmujący przygotowanie konstrukcji, izolację, pokrycie dachowe oraz elementy dodatkowe jak systemy fotowoltaiczne czy systemy przeciwoblodzeniowe, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonalności, trwałości oraz efektywności energetycznej budynku. Dzięki starannemu wykonaniu tych prac, obiekt stanie się nie tylko użyteczny i funkcjonalny, ale także zakładamy, że będzie estetyczną wizytówką Elbląga.

Pięciopiętrowy obiekt będzie wykorzystywać energię z kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, a jego fasadę ozdobi wertykalny ogród z roślin filtrujących powietrze. W garażu podziemnym przewidziano ponad 100 miejsc, dodatkowo prawie 30 miejsc parkingowych zewnętrznych oraz cztery stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Przedstawiciel inwestora zapewnia, że prowadzi negocjacje nad komercjalizacją powierzchni usługowych i biurowych, ale na razie nie chce zdradzać szczegółów. - Rozmawiamy z wieloma potencjalnymi najemcami z różnych branż, co umożliwi stworzenie zróżnicowanego i dynamicznego środowiska biznesowego. Jednakże, ze względu na ustalenia z najemcami oraz dla dobra prowadzonych negocjacji i procesu komercjalizacji, nie możemy obecnie ujawniać informacji dotyczących poziomu wynajęcia tych powierzchni – twierdzi Maciej Wojtczak.