Na Warmię i Mazury za bon turystyczny

Rozpoczął się nabór hoteli, kempingów i apartamentów do programu „Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny”. Obiekty można zgłaszać do 19 września. Bony będzie można generować od 27 września, od godz. 8. Maksymalna jego wartość wyniesie 500 zł.

Program „Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny” ma wesprzeć lokalną branżę HoReCa (hotele, restauracji, catering) oraz zachęcić mieszkańców Polski do odwiedzenia tego regionu. Hotele, kempingi, apartamenty i inne obiekty mogą zgłosić akces w programie wypełniając wniosek na tej stronie, którą prowadzi organizator programu, czyli Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Nabór potrwa do 19 września. Na program przeznaczono dwa miliony zł. W pierwszej turze (1-31 październik) 750 tys. zł, w drugiej (1-30 listopad) 1 mln zł, w trzeciej (1-15 grudzień) 250 tys. zł. Bony będzie można generować od 27 września, od godz. 8: elektronicznie, korzystając z formularza na stronie. Z bonu będą mogli skorzystać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski.

Na jakie dofinansowanie do noclegów można liczyć?

W hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych będzie to 500 zł. W hotelach jedno-, dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych 300 zł. Na kempingach, motelach, w domach wycieczkowych, w schroniskach młodzieżowych, pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i polach biwakowych - 200 zł. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące bonu oraz formularz do jego wygenerowania są dostępne na stronie: bonwarmiamazury.pl

Przykład województwa podlaskiego pokazuje, że zainteresowanie programem może być bardzo duże. Obecnie jest tam realizowana jego trzecia tura. W pierwszej turze z Podlaskiego Bonu Turystycznego (wiosna 2025 r.) skorzystało ponad 100 tysięcy osób, które wygenerowały bony w 5 dni od startu, a w drugiej turze (lato 2025 r.) w ciągu zaledwie 2,5 minuty wygenerowano 4418 bonów. W ciągu pięciu dni od uruchomienia programu, który ruszył 20 kwietnia 2025 r., zanotowano ogromne zainteresowanie i 16,5 mln wejść na stronę programu.