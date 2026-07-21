Nie ma chętnych na Fabryczną

Po raz trzeci władze miasta próbowały sprzedać niezabudowaną działkę przy ul. Fabrycznej i po raz trzeci nikt nie wpłacił wadium w przetargu. Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną.

Przetarg na działkę o pow. 1,6 tys. m kw., która znajduje się przy ul. Fabrycznej w sąsiedztwie sklepu Społem, odbył się kilka dni temu. Nie przystąpił do niego jednak żaden oferent. To już trzeci przetarg w tej sprawie.

Działka jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, a jej nabywca będzie mógł ją skomunikować z ul. Fabryczną poprzez jeden z istniejących zjazdów, który będzie musiał również przebudować. - Istnieje również możliwość uzyskania zgody na wykonanie zjazdu z ul. Fabrycznej w nowym miejscu, po złożeniu wniosku na lokalizację zjazdu wraz z wymaganymi załącznikami – piszą w dokumentacji przetargowej urzędnicy.

Jej dotychczasowa cena to 690 tys. zł netto (plus VAT).