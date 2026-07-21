Podejrzani o kradzież paliwa w wojsku

Elbląska Żandarmeria Wojskowa zatrzymała pięciu pracowników z jednostek wojskowych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz jednego żołnierza pod zarzutem kradzieży paliwa. Do sprawy zabezpieczono około tysiąca litrów benzyny bezołowiowej.

Do zatrzymań doszło w dniach 16-17 lipca w wyniku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

- Jak ustalono, zatrzymani działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, dokonywali poświadczenia nieprawdy w dokumentach rozchodu MPS (materiałów pędnych i smarów – red.) i rozkazach wyjazdu pojazdów służbowych, a następnie przywłaszczyli środki MPS na kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł. W trakcie realizacji czynności procesowych zabezpieczono około 1000 litrów benzyny bezołowiowej – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej.

Cała piątka – czwórka pracowników wojska i żołnierz usłyszeli zarzuty przywłaszczenia mienia, poświadczenia nieprawdy i działania na szkodę interesu publicznego.

- Wobec trzech podejrzanych pracowników resortu obrony narodowej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych, a wobec podejrzanego żołnierza dozór przełożonego wojskowego i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wobec dwóch podejrzanych pracowników cywilnych RON nie stosowano środków zapobiegawczych – dodaje ppłk Dariusz Rozkosz.

Sprawę pod nadzorem wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prowadzi oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.