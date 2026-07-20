Do Rosji poszukiwanym mercedesem
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach odzyskali poszukiwanego Mercedesa.
18 lipca, do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się obywatel Niemiec, narodowości rosyjskiej.
Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie weryfikacji dokumentów auta, potwierdzili, że pojazd widnieje w bazach danych jako poszukiwany na terytorium Niemiec.
Szacunkowa wartość zatrzymanego Mercedesa wynosi 65 tys. zł.
ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta WMOSG