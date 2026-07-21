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Ile kosztują miejskie imprezy

 Elbląg, Dni Elbląga kosztowały w sumie 725 tys. zł, w tym 590 tys. to kwota z budżetu miasta. Resztę dołożyli sponsorzy
Dni Elbląga kosztowały w sumie 725 tys. zł, w tym 590 tys. to kwota z budżetu miasta. Resztę dołożyli sponsorzy (fot. Grzegorz Wencel, archiwum portEl.pl)

Prawie 2 miliony złotych wydało miasto na organizację imprez kulturalnych w pierwszym półroczu 2026 roku, ponad 600 tys. – na imprezy sportowo-rekreacyjne – wynika z odpowiedzi prezydenta Elbląga na interpelację radnych. Miasto i jego instytucje pozyskało na ten cel od sponsorów i z wpisowego od uczestników - 525 tys. zł.

O koszty organizacji imprez w Elblągu w pierwszym półroczu 2026 roku prezydenta zapytali dwaj radni PiS: Sebastian Czyżyk-Skoczyk i Michał Rutkowski. Dlaczego? Jak piszą w interpelacji, rosnąca liczba wydarzeń sportowo rekreacyjnych i kulturalnych w Elblągu powinna iść w parze z rzeczywistymi potrzebami i możliwościami budżetowymi miasta.

Po miesiącu radni doczekali się odpowiedzi, podpisanej przez wiceprezydent Katarzynę Wiśniewską, która do pisma dołączyła wykaz wszystkich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (pełną treść zobacz tutaj). Wynika z niej, że miasto wydało na organizację imprez kulturalnych w pierwszym półroczu 2026 r. 1 milion 931 tysięcy złotych, a na sportowych - 611 tys. zł.

Do tej ostatniej kwoty nie wliczamy organizacji Biegu Piekarczyka, do którego z budżetu miasta - jak wynika z odpowiedzi wiceprezydent Wiśniewskiej, nie dołożono ani złotówki, pozyskując 265 tys. złotych na organizację od sponsorów i z wpisowego od uczestników (z naszych wyliczeń wynika, że na wpisowe złożyła się kwota niespełna 100 tys. zł). Sponsorów biegu było 20, w tym trzech to miejskie spółki. W sumie od sponsorów na wszystkiego rodzaju imprezy miasto i jego instytucje pozyskały w pierwszym półroczu 525 tys. zł.

Wśród imprez kulturalnych najwięcej kosztowała organizacja Dni Elbląga (590 tys. zł z budżetu miasta, pozyskane środki sponsorskie to 135 tys. zł), majowy koncert Daniela Kwiatkowskiego z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi (364 tys. zł, w tym 229 tys. z budżetu miasta i 135 tys. z budżetu MOSiR), Gala Nagród Prezydenta (144 tys. zł), Ogrody Polityki (141 tys. zł, z budżetu Biblioteki Elbląskiej) i Elbląskie Święto Muzyki (130 tys. zł).

Wśród imprez sportowych najwięcej miasto dołożyło do organizacji Finału Pucharu Polski w siatkówce kobiet (150 tys. zł), Biegu z okazji 780-lecia nadania praw miejskich (97,9 tys. zł, był bezpłatny dla uczestników), 40. Gali Boksu Suzuki Boxing Night (77 tys. zł), Ultra Wysoczyzny (61,5 tys. zł, środki pochodziły z budżetu EPWiK) oraz Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet (53,7 tys. zł).

- Organizacja imprez miejskich przyczynia się nie tylko do promocji Elbląga, ale również do rozwoju turystyki i wzmacniania lokalnej gospodarki. Potwierdzają to dane GUS przytoczone w Raporcie o Stanie Miasta za 2025 r., które wskazują na wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej w 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo planowane w 2027 r. wykorzystanie narzędzia analitycznego firmy Visa umożliwi dokładniejszą analizę ruchu turystycznego i ocenę wpływu turystyki na lokalną gospodarkę – informuje w odpowiedzi Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga. - Należy podkreślić, że wydarzenia zorganizowane w 2025 roku zapewniły Miastu Elbląg szeroką ekspozycję medialną zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich oraz w mediach społecznościach. Na podstawie analizy wartości medialnej oszacowano, że aby osiągnąć porównywalny zasięg i poziom ekspozycji poprzez zakup powierzchni reklamowej i działań promocyjnych, Miasto Elbląg musiałoby przeznaczyć na ten cel około 253 738 481 zł – dodaje.

Wiceprezydent Elbląga przytacza także wyniki ankiet przeprowadzonych przez Biuro Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w 2025 r., z których wynika, że 67,5 proc. respondentów uznało liczbę imprez za wystarczającą, a ponad 20 procent oczekuje ich większej liczby.

- Mając na uwadze wyniki konsultacji społecznych oraz znaczenie wydarzeń dla promocji miasta, rozwoju turystyki i jakości życia mieszkańców, organizacja imprez miejskich w obecnym zakresie stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i jest realizowana z poszanowaniem zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi – uważa wiceprezydent Wiśniewska.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • przepięknie, że dzieje się dużo i ciekawie.
  • Radni ustalili, ,potrzeby miasta" czy trzepią interpelację bo od śliwki polecenie przyszło
  • Było by mało imprez, bo byłoby źle. JEst, ,na bogato" to jest narzekanie i szukanie dziury w całym. Nie przejmować się, działać i zadowalać mieszkańców, bo większość docenia bogatą ofertę imprez.
  • A co, nie idzie w parze wg. , ,radnych " ?😂
  • Miasto nie ma pieniędzy, my za to zapłaciliśmy w podatkach. Miasto tylko je przekazało
  • W końcu w Elblągu się naprawdę dzieje!! Imprezy na miarę XXI wieku i miasta ponad 100 tys. A tegoroczne dni Elbląga najlepsze do tej pory i jeśli ktoś jest się w stanie do takich wydarzeń przyczepić to robi to na siłę. Nie jesteśmy zaściankiem i pozbądźmy się w końcu kompleksów. Panowie radni dobrze wiedzą albo przynajmniej powinni wiedzieć ile inwestycji juz zakończono, ile się już dzieje a ile jest zaplanowanych. wiedzą też że przeprowadzenie inwestycji od a do z to nie jest krótki proces - od pierwszego przetargu do odbioru daleka droga. więc ewidentnie była tu chęć przyczepienia się ale ups wyszło że nie ma do czego
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    5
    5
    Miesznkankkka(2026-07-21)
  • Dobra statystyka. I fajnie, że MOSIR kasę od sponsorów dostał.
  • Co to za koszt, licząc 100tys mieszkańcow i 10 imprez to koszt na osobę wynosi 2zł. No przepych. Pytam się ile przez poprzednie 8 lat w tym kraju wydano na ochronę nielota, z której korzystał tylko nielot. Ludzie zawsze dużo dyskutują, i zawsze im źle. Co to za wydatek. W tym kraju w latach rządów prawicy dziwnym trafem znikały miliardy i nikt z tego tytułu nie oglądał żadnych imprez, bo były zamknięte w gronie jedynych prawych i sprawiedliwych.
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    5
    3
    Gdypiszniknie(2026-07-21)
  • Dziś trochę popadało i nie dało się przez miasto przejechać, ulica zalane, dziurawe, chodniki porozwalane, w Elblągu jest jeszcze dużo do zrobienia, ale faktycznych inwestycji, a nie pozorowanych, niestety pieniądze są marnotrawione, ale ludzie tego nie widzą albo udają że nie widzą.
  • @abc1 - To tylko pisiorki jęczą. Takie wieczne zapytania "o to, o tamto" można śmiało podciągnąć pod sabotowanie pracy UM. Nikogo innego to nie obchodzi, a oni zlecają nikomu do niczego niepotrzebną robotę, bo niestety mogą.
  • 2,6 mln zł na te imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne to jakieś 0,3% budżetu miasta. Warto pamiętać, że najwięcej środków budżetowych pochłania oświata - 40%
  • Za PiSu tak dobrze nie było..
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