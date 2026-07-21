PKS Elbląg przegrał przetarg na komunikację miejską

Oferta elbląskiego PKS nie wygrała przetargu na obsługę komunikacji miejskiej na lata 2028-37. Od 1 stycznia 2028 r. pasażerów w Elblągu mają wozić Abus z Radzymina oraz konsorcjum firm PKS Gostynin i PKS Skierniewice. To decyzja komisji przetargowej, która wybrała najkorzystniejsze oferty.

Przypomnijmy, że przetarg dla przewoźników komunikacji miejskiej w Elblągu został podzielony na dwie części, w każdej jest przewidziane 1,375 mln wozokilometrów rocznie. Liczba wozokilometrów może się zmieniać +/- 10 proc. w każdym roku.

Kto jakie oferty złożył

Na pierwszą część swoje oferty złożyły trzy firmy: ABUS z Radzymina (145,9 mln zł), PKS z Elbląga (195,9 mln zł) i PT KŁOSOK z Żor - 186,3 mln zł). Na drugą część - 5 firm. A były to: BP TOUR REGIO z Lublina (222,3 mln zł), RELOBUS Transport Polska z Torunia (dawna Arriva, 228,2 mln zł), konsorcjum firm IREX TRANS ze Świętochłowic i IREX Olsztyn (228,3 mln zł), konsorcjum firm PKS w Gostyninie i PKS w Skierniewicach (144,9 mln zł) oraz konsorcjum firm JUTRANS z Żor i MIKRUS z Żor (186,3 mln zł). ZKM przeznaczył na każdą z części zamówienia 155 mln zł.

Elbląski PKS zajął w pierwszej części przetargu dopiero trzecie miejsce, za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez Abus. Drugą część wygrało konsorcjum z Gostynina i Skierniewic. Ofertę BP Tour Regio odrzucono.

Decyzję komisji przetargowej uczestnicy przetargu mają prawo zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej. Czy tak się stanie, przekonamy się w ciągu najbliższych dni.

Warunki dla przewoźników

Przypomnijmy, że umowy z nowymi przewoźnikami, wyłonionymi w przetargu, mają obowiązywać od 1 stycznia 2028 do 31 grudnia 2037 r. ZKM wymaga od nich nowych autobusów, z których blisko jedna trzecia ma mieć napęd nisko lub zeroemisyjny. Mają mieć minimum 11,5 metra długości, troje drzwi, być w całości niskopodłogowe, z klimatyzacją, kasownikami umożliwiającymi płacenie kartą, systemem głosowych zapowiedzi przystanków. Na pokład zabiorą 90 pasażerów (miejsca siedzące i stojące) lub 70 (dotyczy autobusów z napędem elektrycznym). Autobusy mają być klasy MAXI, fabrycznie nowe (z maksymalnym przebiegiem 1000 km), od jednego producenta (dopuszcza się, by autobusy z napędem elektrycznym i konwencjonalnym miały różnych producentów).

Potencjalny wykonawca musi zapewnić flotę 13 autobusów z napędem konwencjonalnym i 7 z napędem elektrycznym na każdą część zamówienia. Do tego powinien mieć autobusy rezerwowe (3 z napędem konwencjonalnym, 1 z elektrycznym na każdą część zamówienia), w celu umożliwienia realizacji usługi w razie potencjalnej awarii.