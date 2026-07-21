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PKS Elbląg przegrał przetarg na komunikację miejską

 Elbląg, PKS Elbląg przegrał przetarg na komunikację miejską
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Oferta elbląskiego PKS nie wygrała przetargu na obsługę komunikacji miejskiej na lata 2028-37. Od 1 stycznia 2028 r. pasażerów w Elblągu mają wozić Abus z Radzymina oraz konsorcjum firm PKS Gostynin i PKS Skierniewice. To decyzja komisji przetargowej, która wybrała najkorzystniejsze oferty.

Przypomnijmy, że przetarg dla przewoźników komunikacji miejskiej w Elblągu został podzielony na dwie części, w każdej jest przewidziane 1,375 mln wozokilometrów rocznie. Liczba wozokilometrów może się zmieniać +/- 10 proc. w każdym roku.

 

Kto jakie oferty złożył

Na pierwszą część swoje oferty złożyły trzy firmy: ABUS z Radzymina (145,9 mln zł), PKS z Elbląga (195,9 mln zł) i PT KŁOSOK z Żor - 186,3 mln zł). Na drugą część - 5 firm. A były to: BP TOUR REGIO z Lublina (222,3 mln zł), RELOBUS Transport Polska z Torunia (dawna Arriva, 228,2 mln zł), konsorcjum firm IREX TRANS ze Świętochłowic i IREX Olsztyn (228,3 mln zł), konsorcjum firm PKS w Gostyninie i PKS w Skierniewicach (144,9 mln zł) oraz konsorcjum firm JUTRANS z Żor i MIKRUS z Żor (186,3 mln zł). ZKM przeznaczył na każdą z części zamówienia 155 mln zł.

Elbląski PKS zajął w pierwszej części przetargu dopiero trzecie miejsce, za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez Abus. Drugą część wygrało konsorcjum z Gostynina i Skierniewic. Ofertę BP Tour Regio odrzucono.

Decyzję komisji przetargowej uczestnicy przetargu mają prawo zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej. Czy tak się stanie, przekonamy się w ciągu najbliższych dni.

 

Warunki dla przewoźników

Przypomnijmy, że umowy z nowymi przewoźnikami, wyłonionymi w przetargu, mają obowiązywać od 1 stycznia 2028 do 31 grudnia 2037 r. ZKM wymaga od nich nowych autobusów, z których blisko jedna trzecia ma mieć napęd nisko lub zeroemisyjny. Mają mieć minimum 11,5 metra długości, troje drzwi, być w całości niskopodłogowe, z klimatyzacją, kasownikami umożliwiającymi płacenie kartą, systemem głosowych zapowiedzi przystanków. Na pokład zabiorą 90 pasażerów (miejsca siedzące i stojące) lub 70 (dotyczy autobusów z napędem elektrycznym). Autobusy mają być klasy MAXI, fabrycznie nowe (z maksymalnym przebiegiem 1000 km), od jednego producenta (dopuszcza się, by autobusy z napędem elektrycznym i konwencjonalnym miały różnych producentów).

Potencjalny wykonawca musi zapewnić flotę 13 autobusów z napędem konwencjonalnym i 7 z napędem elektrycznym na każdą część zamówienia. Do tego powinien mieć autobusy rezerwowe (3 z napędem konwencjonalnym, 1 z elektrycznym na każdą część zamówienia), w celu umożliwienia realizacji usługi w razie potencjalnej awarii.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Moze i dobrze bo ostatnio takim złom bez klimy jechał do Stegny ze tragedia!!!!
  • Żenada
  • A może by tak bez zbędnego bicia piany zrobić tytuł że wygrały lepsze oferty a nie że PKS ELBLĄG (czytaj kolega) przegrał normalny przetarg?
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    2
    0
    zielarski(2026-07-21)
  • Dla nas mieszkańców jest najważniejsze by dojazdy i rozjazdy były oky. Jak najmniej tych połączeń przesiadkowych bo to tylko na klawiaturze wyliczenia czasu są realizowane, w realu jest inaczej. Wystarczy zakonczyć sprzedaż biletów u kierowcy, bo nie po to zakupiono automaty samoobsługowe w autobusie i na przystankach. Nie ma wytłumaczenia dla tych co każdego dnia jeżdżą i nie zaopatrzyli się w bilety.
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