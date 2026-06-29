Nie ma chętnych na Falę

Trzecia próba sprzedaży terenu Ośrodka Sportów Wodnych „Fala” również zakończyła się fiaskiem. Nikt nie zdecydował się na złożenie wadium i przetarg nie doszedł do skutku.

Teren ma 9 tys,. m. kw. powierzchni, jest uzbrojony w media komunalne, znajdują się na nim dwa budynki (które trzeba będzie zburzyć). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt jest przeznaczony pod działalność sportową i usługi, przy czym przeznaczeniem podstawowym mają być usługi sportów wodnych i rekreacji oraz inne funkcjonalnie powiązane z nimi usługi na nabrzeżu rzeki Elbląg i historycznej fosy.

Obszar Wyspy Spichrzów jest stanowiskiem archeologicznym, na którym obowiązują przedinwestycyjne badania archeologiczne, koncepcję zabudowy tego obszaru należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Cena wywoławcza 4,5 miliona złotych. Podobnie, jak w marcu do przetargu nikt się nie zgłosił. Przypomnijmy, że Ośrodek Sportów Wodnych Fala ma umowę dzierżawy do końca tego roku. Oznacza to, że ewentualny nabywca gospodarzem na tym terenie zostałby dopiero w styczniu przyszłego roku.