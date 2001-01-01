UWAGA!

----

Nowa inwestycja na Modrzewinie

 Elbląg, Nowa inwestycja na Modrzewinie
Fot. RG)

Kolejna elbląska firma inwestuje na Modrzewinie. Przy ul. Kwiatkowskiego powstaje hala usługowo-montażowo-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym.

Halę buduje spółka BBS Polska, elbląska firma istniejąca od kilkudziesięciu lat, która specjalizuje się w budownictwie przemysłowym. Realizuje m.in. hale produkcyjne, magazynowe, logistyczne, w ostatnim czasie również parki handlowe.

Działka ma powierzchnię 12 tys. m. kw., powstaje na niej hala o kubaturze 10 tys. m sześć. Budowa ma się zakończyć do lutego 2027 roku. Zapytaliśmy mailowo przedstawicieli firmy o plany związane z nową lokalizacją, planowanym zatrudnieniem oraz szczegóły inwestycji. Na odpowiedzi czekamy.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Modrzewina jako jedyna w swoim rodzaju za nim powstała już miała piękna ulicę i chodniki co np. w przypadku Dąbrowy to o ulicy marzyli i marzą ! Szkoda takiej dzielnicy na fabryki, tymczasem za chwilę osiedle połączy się z cmentarzem dębica. Coś tu nie halo u odpowiedzialnych za te projekty?
Reklama
 