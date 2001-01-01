Nowa inwestycja na Modrzewinie

Kolejna elbląska firma inwestuje na Modrzewinie. Przy ul. Kwiatkowskiego powstaje hala usługowo-montażowo-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym.

Halę buduje spółka BBS Polska, elbląska firma istniejąca od kilkudziesięciu lat, która specjalizuje się w budownictwie przemysłowym. Realizuje m.in. hale produkcyjne, magazynowe, logistyczne, w ostatnim czasie również parki handlowe.

Działka ma powierzchnię 12 tys. m. kw., powstaje na niej hala o kubaturze 10 tys. m sześć. Budowa ma się zakończyć do lutego 2027 roku. Zapytaliśmy mailowo przedstawicieli firmy o plany związane z nową lokalizacją, planowanym zatrudnieniem oraz szczegóły inwestycji. Na odpowiedzi czekamy.