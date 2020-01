Nowa jakość elbląskich tramwajów

Ponad 26 milionów złotych wydał samorząd na poprawę infrastruktury tramwajowej w Elblągu. Kupił siedem tramwajów, w tym pięć nowych, modernizuje część zajezdni przy ul. Browarnej i punkt przesiadkowy przy dworcu PKP. Zobacz, jak wyglądają nowe tramwaje od środka. Wkrótce więcej zdjęć.

Jak już informowaliśmy, w niedzielę wieczorem do Elbląga dotarł dwa nowe składy, zamówione przez miasto w poznańskim Modertransie. Dwa kolejne mają przyjechać w przyszłym tygodniu, a piąty w przyszłym roku. Do tego Tramwaje Elbląskie kupiły także dwa wagony z Łodzi, poddane gruntownej modernizacji. Dzisiaj nowe pojazdy władze miasta zaprezentowały podczas spotkania z dziennikarzami.

- Cały ten zestaw tramwajów - łącznie ze zbliżającą się do końca budową hali garażowej i myjnią, torowiskami oraz trakcją na terenie zajezdni, a także z węzłem przesiadkowym przy dworcu, którego budowę zakończymy w tym roku – kosztował 26 milionów złotych. Licząc razem z dofinansowaniem unijnym. To duży wysiłek finansowy dla miasta – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Mam nadzieję, że tak jak „ogórki” z Pesy, które podobały się mieszkańcom, tak i te składy, będą cieszyły się zainteresowaniem pasażerów.

Nowe tramwaje wyjadą na tory na początku lutego. Nie wiadomo, jeszcze na których trasach, ale jedno jest pewne: będą mogły – w przeciwieństwie do „ogórków” Pesy - kursować po torach na al. Grunwaldzkiej.

- Tramwaj jest wyposażony w wejście niskopodłogowe. Jest w nim 26 miejsc, w standardowej wersji 805 - tylko 16. Jest estetyczny, zapewnia komfort pracy motorniczemu i podróży pasażerom. Gwarancja na tramwaje jest na trzy lata – mówił Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich.

- Rozmawiamy jeszcze z Łodzią, by dwa kolejne zmodernizowane tramwaje do nas trafiły. Gdyby nam się udało je kupić, to w podstawie będziemy mieli tyle pojazdów, ile powinno codziennie wyjechać na tory i to w tym samym kolorze. Wtedy stare Konstale będą w rezerwie – zapowiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Cztery nowe już wyprodukowane tramwaje dla Elbląga kosztowały 9,8 mln złotych (w tym unijne dofinansowanie 6,4 mln zł). Piąty tramwaj ma kosztować 3,3 mln złotych (w tym dofinansowanie unijne 1,8 mln zł). Dwa zmodernizowane tramwaje z Łodzi kosztowały w sumie 700 tys. zł. Z kolei hala garażowa wraz z budową torowiska i trakcji na terenie zajezdni przy ul. Browarnej kosztowała 11,5 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 3,9 mln zł), a budowa węzła przesiadkowego przy dworcu – 1,1 mln zł (dofinansowanie prawie pół miliona złotych).