Pięć kilometrów nowej trasy rowerowej. Wybrano wykonawcę

Kolejny krok w stronę rozbudowy infrastruktury rowerowej w Elblągu. Ratusz wybrał wykonawcę pięciokilometrowego odcinka wzdłuż ul. Królewieckiej. Prace pochłoną 17,7 mln zł.

Firma Strabag wybuduje nową trasę dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ul. Królewieckiej – od hotelu Europa (okolice ronda Pionierów Oświaty) aż do granic miasta w Dąbrowie. Nowy odcinek będzie miał około 5 km długości.

Pruszkowska firma swoje usługi wyceniła na 17,7 mln zł i była to najkorzystniejsza spośród 10 propozycji, jakie wpłynęły do ratusza. Druga najtańsza oferta – warszawskiej firmy Balzola Polska – była droższa tylko o 140 tys. zł. Dwie oferty (ZUK-u oraz Strzelbudu) zostały odrzucone na etapie weryfikacji i nie były brane pod uwagę przy wyłanianiu wykonawcy.

Teraz czas na podpisanie umowy, wykonawca będzie miał 21 miesięcy na wykonanie prac, licząc od dnia przekazania placu budowy. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, ścieżka rowerowa może być gotowa pod koniec 2028 roku.

W ramach inwestycji powstaną osobne drogi dla pieszych i rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na tym odcinku drogowcy przebudują również zjazdy, miejsca postojowe i wybudują nowe zatoki autobusowe. Modernizację przejdzie także oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanały technologiczne.

Przypomnijmy, że na realizację tego zadania ratusz pozyskał 20 mln zł dofinansowania unijnego. Pieniądze te obejmują całą inwestycję – zarówno wspomniany odcinek od hotelu Europa do granic miasta, jak i 1,5-kilometrowy fragment ul. Królewieckiej między al. Piłsudskiego a ul. płk. Dąbka. Kiedy ten etap inwestycji ruszy – na razie nie wiadomo. Nie ogłoszono jeszcze na tę część przetargu.