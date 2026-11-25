Milejewo z obwodnicą?

Trwają prace projektowe związane z przebudową drogi nr 504 od Elbląga do Pogrodzia. Jednym z rozważanych rozwiązań jest budowa obwodnicy Milejewa. Zdania wśród mieszkańców gminy w tej sprawie są podzielone.

Przebudowę drogi nr 504 na odcinku od granicy Elbląga do Pogrodzia (to około 12,5-kilometrowy odcinek) planuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Do lutego 2028 roku ma być gotowa niezbędna dokumentacja wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji, która ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, mieszkańców oraz pieszych i rowerzystów, bo wzdłuż drogi powstanie ścieżka piesza-rowerowa, będąca przedłużeniem, również planowanej, elbląskiej części trasy.

Na poniedziałkowym spotkaniu z mieszkańcami gminy Milejewo (było na nim ponad 70 osób) projektanci z firmy Robimart, która na zlecenie ZDW przygotowuje dokumentację nowej drogi, przedstawili dwa warianty przebudowy. Pierwszy dotyczy modernizacji „504” w dotychczasowym jej śladzie, drugi zakłada budowę obwodnicy Milejewa, która zaczynałaby się na wysokości zjazdu do miejscowości Ogrodniki i przebiegałaby między Ogrodnikami a Milejewem (od strony północnej) z wylotem na wysokości Zajączkowa.

- Wzięliśmy pod uwagę zarówno aspekty dotyczące ochrony środowiska, jaki i wyprowadzenia ciężkiego ruchu z Milejewa, poddaliśmy to rozwiązanie dokładnej analizie i wydaje się ono optymalne. Zdania wśród mieszkańców są jednak podzielone – mówi w rozmowie z portElem Robert Zalewski, główny projektant z firmy Robimart.

Część mieszkańców Milejewa obawia się, że obwodnica zamiast być kołem zamachowym rozwoju gminy stanie się przyczyną stagnacji, bo mniej osób będzie odwiedzać ich miejscowość. Za obwodnicą, jak wynika z relacji osób, które były na spotkaniu, są osoby, które mieszkają blisko głównej drogi, mają dzieci i cieszą się, że ruch przez Milejewo po budowie obwodnicy się zmniejszy. Codziennie przez tę miejscowość przejeżdża nawet 4,5 tysiąca pojazdów.

- Wiem, że zdania wśród mieszkańców są podzielone, rozumiem obawy. Na stronie urzędu zamieścimy aktualne materiały dotyczące projektu tej inwestycji, by każdy mógł się z nimi zapoznać. Będziemy od tego czasu czekać przez trzy tygodnie na uwagi mieszkańców, przekażemy je projektantom i Zarządowi Dróg Wojewódzkich – zapowiedziała we wtorek w rozmowie z portElem Mariola Sznajder, wójt gminy Milejewo.

Gmina udostępniła informacje o wariantach w środę, można je znaleźć tutaj, uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 9 grudnia.

Przebudowa drogi nr 504 na wspomnianym odcinku ma się rozpocząć w 2029 roku, nie są jeszcze znane nawet szacunkowe koszty inwestycji. Po ewentualnej budowie obwodnicy odcinek obecnie przebiegający przez Milejewo stanie się drogą powiatową lub gminną. Przedstawiciele ZDW w Olsztynie zapewnili na spotkaniu, że odnowią ten odcinek przed jego przekazaniem.

Wysłaliśmy w sprawie inwestycji pytania do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, czekamy na odpowiedzi.