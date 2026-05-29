Pierwsze przymiarki do zbiornika przy Spacerowej

Prezydent Elbląga obiecywał w wywiadzie z portElem, że jeszcze w tej kadencji samorządu, czyli do 2029 roku, władze miasta zbudują zbiornik retencyjny przy ul. Spacerowej. Właśnie podpisały umowę na opracowanie jego koncepcji, która ma być gotowa za siedem miesięcy.

Zbiornik retencyjny ma powstać w drugiej niecce po starym kąpielisku przy ul. Spacerowej. W pierwszej w 2025 roku otwarto Park Wodny Dolinka.

- Druga niecka kąpieliska znajdująca się przy ul. Spacerowej ma zostać zaadaptowowana na zbiornik retencyjny o funkcji czasowego magazynowania wód opadowych i roztopowych (wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika z uwzględnieniem funkcji przyrodniczych, retencyjnych i społecznych). Dodatkowo inwestycja będzie składać się z elementów urządzeń regulujących odpływ (np. przelewy, odpływy kontrolowane) zapewniających redukcję kulminacji przepływów oraz obejmować ewentualne rozwiązania umożliwiające współpracę z odbiornikiem (ciekiem naturalnym lub systemem kanalizacyjnym). A wszystko to przy wykorzystaniu zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie oraz retencjonowaniu wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Wykonawcą dokumentacji jest firma RETENCJAPL z Gdańska. Na jej przygotowanie ma siedem miesięcy.

- Projekt zakłada zachowanie historycznego charakteru obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu go do nowych funkcji użytkowych i środowiskowych. Dzięki realizacji zwiększona zostanie zdolność retencyjna terenu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa hydrologicznego oraz bardziej efektywne wykorzystanie wód opadowych - informują władze miasta.

Z naszych informacji wynika, że zbiornik ma pełnić też funkcję rekreacyjną. Ma tu m.in.funkcjonować wypożyczalnia sprzętu wodnego.

We wspomnianym wyżej wywiadzie z portElem z lipca 2024 roku prezydent Elbląga Michał Missan mówił o tej inwestycji tak:

- Będę szukał na to środków zewnętrznych. Trzeba też mieć pieniądze na wkład własny. Co nas może ograniczyć? Rodzaj konkursu, prawo albo pieniądze. Ewentualnie jeszcze wyobraźnia, jak ktoś ma małą, ale będziemy chcieli to zrealizować w tej kadencji - mówił wówczas Michał Missan.

Wartość umowy na stworzenie koncepcji to 161 tysięcy złotych netto. Prezydent wybrał firmę ją realizującą z wolnej ręki, bo kwota umowy nie przekracza 170 tys. zł netto, a od tego pułapu obowiązuje - na podstawie zarządzenia prezydenta Elbląga - obowiązek przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.