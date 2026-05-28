Kolizja na Browarnej

Dziś (28 maja) na ul. Browarnej doszło do zderzenia osobowego Renault z busem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Do kolizji doszło około godz. 13:30 na ul. Browarnej. Na miejcie zdarzenia przybyła straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- 69-letni kierujący Renault jechał od strony Elbląga Zdrój, skręcił w prawo w ul. Browarną zajmując prawy pas ruchu. Następnie poprzez niewłaściwą zmianę pasa ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu busem marki Fiat i doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca jak i pasażerka z pojazdu Renault są pod opieką medyczną, są przytomni, ich stan zdrowia będzie określany. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kierowca Fiata nie wymagał pomocy medyków - powiedział młodszy aspirant Grzegorz Łuczko z Wydziału Ruchu Drogowego.

Na czas pracy służb ruch poprowadzony był przez parking znajdującego się nieopodal centrum handlowego.