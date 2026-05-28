To ma być koniec wielu kolejek do specjalistów

Od 1 lipca centralna e-rejestracja przestanie być pilotażem i stanie się obowiązkowym sposobem obsługi zapisów na wybrane świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. - Chodzi o to, żeby zamiast wielu oddzielnych kolejek w różnych przychodniach działał jeden wspólny system – wyjaśnia Agnieszka Budziszewska z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ. Do tej pory w Elblągu sześć placówek udzielających świadczeń zintegrowało się z centralną e-rejestracją.

Centralna e-rejestracja ma docelowo zmienić sposób, w jaki będziemy zapisywali się na badania i wizyty u lekarza. Jest wprowadzana stopniowo. Placówki oferujące mammografię, cytologię i konsultacje u kardiologa do 1 lipca mają ostatecznie czas podłączyć się do centralnej e-rejestracji.

Od 1 sierpnia systemem centralnej e-rejestracji objętych ma być osiem kolejnych świadczeń, a będą to: pierwsza wizyta u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc.

Co to oznacza dla pacjentów?

- Będzie można łatwiej znaleźć wolny termin w różnych placówkach. Zapisy mają działać przez: Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP, telefonicznie lub bezpośrednio w przychodni. Odwoływanie wizyt będzie prostsze – wyjaśnia Agnieszka Budziszewska.

Natomiast dla przychodni i szpitali oznacza to głównie obowiązek pracy w jednym systemie, ponieważ terminy wizyt muszą być raportowane do centralnej e-rejestracji, mniej „własnych kolejek”, bo placówka nie zarządza już w pełni oddzielną listą oczekujących na świadczenie i większą kontrolę NFZ, gdyż dane o kolejkach mają być bardziej czytelne.

- Kluczowe znaczenie dla świadczeniodawców ma również sposób rozliczania świadczeń z NFZ. Fundusz będzie finansował wyłączenie świadczenia umówione w centralnej e-rejestracji – dodaje Agnieszka Budziszewska.

Ważną informacją dla pacjenta, który nie stawi się na wizytę i jej wcześniej nie odwoła, jest to, że w konsekwencji zostanie usunięty z kolejki oczekujących. Według danych NFZ w 2024 roku pacjenci nie odwołali ponad 1,3 mln wizyt lekarskich.

- W przypadku chęci ponownego umówienia się do lekarza, będzie musiał zapisać się od nowa. Pacjent otrzyma przed wizytą przypomnienie w formie wiadomości sms, a odwołanie wizyty, jeśli zajdzie taka konieczność, również będzie możliwe w ten sposób – wyjaśnia Agnieszka Budziszewska.

W centralnej e-rejestracji będzie działała też tzw. poczekalnia, czyli cyfrowa kolejka rezerwowa.

- „Poczekalnia” to w uproszczeniu lista pacjentów „w gotowości” na szybszy termin, to po prostu kolejka do umówienia wizyty u lekarza. Jeśli ktoś inny odwoła wizytę albo zwolni się miejsce, system może automatycznie zaproponować szybszy termin komuś z poczekalni - informuje Agnieszka Budziszewska.

