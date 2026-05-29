Elbląg nadal w grze przy metropolitalnej ustawie

Sejm przyjął w piątek ustawę o związku metropolitalnym województwa pomorskiego, która daje możliwość przystąpienia do tej organizacji także Elblągowi. Co ciekawe, przeciwko ustawie głosowali prawie wszyscy obecni na sali posłowie PiS poza... Andrzejem Śliwką, który wstrzymał się jako jedyny od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem do podpisu przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Za przyjęciem ustawy o związku metropolitalnym województwa pomorskiego zagłosowało 245 posłów (153 z KO w tym posłowie z okręgu elbląskiego Elżbieta Gelert, Katarzyna Królak, Stanisław Gorczyca, 31 z PSL-Trzeciej Drogi, w tym poseł z naszego okręgu Zbigniew Ziejewski, 20 z Lewicy, 14 z Centrum, 11 z Polska 2050, 6 z Konfederacji ,w tym Sławomir Mentzen, 5 niezrzeszonych, 4 z Razem).

Przeciw byli posłowie PiS (173), w tym parlamentarzyści z okręgu elbląskiego – Teresa Wilk, Leonard Krasulski. Nie głosował Robert Gontarz, a od głosu wstrzymał się Andrzej Śliwka. Przeciw głosowała także część Konfederacji (w tym poseł Krzysztof Bosak) oraz posłowie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki proponowane przez PiS, które m.in. wprowadzały pięcioletnią kadencję Zarządu Związku Metropolitalnego, określały dokładny katalog zadań fakultatywnych, które mógłby realizować związek, a także wprowadzały zasadę podwójnego głosowania, który zdaniem PiS dawałby mocniejszy głos w związku mniejszym samorządom. Na szczęście dla Elbląga żadna z opcji politycznych nie domagała się ostatecznie wykreślenia z przepisów punktu, który umożliwia dołączenie do związku metropolitalnego gminom spoza województwa.

- Ustawa trafi do Senatu na posiedzenie 10-11 czerwca. Przedstawiciele środowisk, które promują od lat pomysł utworzenia związku metropolitalnego Pomorza rozmawiają z prezydentem Nawrockim i urzędnikami jego kancelarii, by nie wetował tej ustawy. Mamy sygnały, że prezydent jest przychylny tym przepisom – mówi elbląski senator Jerzy Wcisła z Koalicji Obywatelskiej. – Moim zdaniem powinniśmy zrobić wszystko, by Elbląg stał się subregionem dla obszaru od Malborka przez Nowy Dwór Gdański, oczywiście bez zmian granic administracyjnych województw. To powinien być związek funkcjonalny, na poziomie metropolii będzie nam o wiele łatwiej rozmawiać i decydować o kwestii współpracy na przykład między portami czy w sprawie Żuław Wiślanych – uważa senator.

Jak już informowaliśmy, Kancelaria Prezydenta RP publicznie nie odnosi się do zapisów ustawy, dopóki nie trafi ona na biurko Karola Nawrockiego. Urzędnicy jego kancelarii zapewnili naszą redakcję, że „na bieżąco monitorują przebieg procesu legislacyjnego”.