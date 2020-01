„Projekt z ZUS” dla szkół podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych w ciekawy i angażujący sposób mają szansę zapoznać się z ubezpieczeniami społecznymi. ZUS zaprasza szkoły podstawowe do współpracy przy „Projekcie z ZUS”. Na nauczycieli i uczniów czekają gotowe materiały dydaktyczne, a także konkurs i nagrody.

- Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest jedną z ważniejszych, w którą powinniśmy wyposażyć nasze dzieci ucząc ich o funkcjonowaniu w życiu społecznym. Już na starcie swojej dorosłości, jako pracownicy, zleceniobiorcy, czy osoby prowadzące własne firmy, zetkną się z działalnością ZUS, a informacje o przysługujących ich prawach i obowiązkach pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Gotowy projekt

"Projekt z ZUS" to propozycja dla uczniów szkół podstawowych. Polega on na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliża uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. Po zajęciach, już w grupach, wykonują film, komiks bądź plakat i za pośrednictwem tych form starają się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace biorą udział w zmaganiach konkursowych w poszczególnych kategoriach. Na zwycięzców czekają nagrody i publikacja na stronie internetowej ZUS. Materiały dydaktyczne do „Projektu z ZUS” opracowane zostały przy współpracy z metodykiem nauczania i są zgodne z podstawą programową.

ZUS przeszkoli

Tegoroczna edycja jest już czwartą z kolei. Do tej pory w „Projekcie z ZUS” udział wzięło blisko 15 tysięcy uczniów z całej Polski. - Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w projekcie. To tylko jedna lekcja, a wiedza bezcenna. Ze swej strony zapewniamy nie tylko materiały dydaktyczne, ale też opiekę merytoryczną, szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu. Przeprowadzamy też lekcje instruktażowe - dodaje rzeczniczka.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zachęca nauczycieli, aby wykorzystywali metody aktywizujące co daje właśnie „Projekt z ZUS”. Dodatkową zaletą jest również to, że może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły. Ale warto już teraz się zgłosić, by młodzież miała czas na przygotowanie pracy konkursowej. Zgłoszenia szkół prosimy kierować do koordynatorów ds. komunikacji i edukacji dostępnych w każdym oddziale ZUS. Kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej https://www.zus.pl/edukacja/kontakt