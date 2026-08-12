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Przetarg na modernizację miejskiej ciepłowni unieważniony. Co dalej?

 Elbląg, Kotłownia EPEC przy ul. Dojazdowej
Kotłownia EPEC przy ul. Dojazdowej (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej unieważniło przetarg na modernizację ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Cena proponowana przez jedynego oferenta okazała się za wysoka w stosunku do oczekiwań spółki. Co dalej?

W przetargu wystartowała jedynie firma OMIS Energetyka z Ostrołęki, która zaoferowała 73,6 mln zł, to prawie trzykrotnie więcej niż szacunki EPEC. Spółka unieważniła więc przetarg. Co dalej?

- Informujemy, że jesteśmy na etapie prowadzenia konsultacji rynkowych poprzedzających realizację przetargu i docelowego wyboru wykonawcy. Wyniki postępowania w zakresie wyboru Wykonawcy zostaną upublicznione – informuje EPEC w odpowiedzi na nasze pytania. Nie wiadomo, kiedy konsultacje mają się zakończyć.

Przypomnijmy, że w ciepłowni przy ul. Dojazdowej trzy kotły wraz z magazynem, układem podawania paliwa oraz obróbki spalin mają być przystosowane do opalania biomasą zamiast węglem kamiennym.

- Modernizacja będzie obejmować zaprojektowanie, wytwarzanie, budowę, montaż, rozruch i uruchomienie na zasadzie realizacji „pod klucz” i przekazanie do eksploatacji wszystkich koniecznych instalacji, wyposażenia kotłów i instalacji pomocniczych, które będą potrzebne do tego, aby kotły osiągnęły Gwarantowane Parametry Techniczne – czytamy w opisie inwestycji w decyzji środowiskowej.

EPEC oszacował koszty modernizacji na 28,9 mln zł. Spółka chce dofinansować tę inwestycję z programu „Ciepłownictwo powiatowe”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że głównym producentem ciepła w Elblągu (80 procent zapotrzebowania) jest państwowa spółka Energa Kogeneracja, która finalizuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego przy ul. Elektrycznej. Instalacja EPEC jest źródłem wspomagającym, EPEC też odpowiada za przesył całego wyprodukowanego w mieście ciepła do odbiorców.

RG

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