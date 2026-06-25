Radni posłuchali mieszkańców i odmówili dwóm deweloperom

Tylko jedna inwestycja lex deweloper z czterech ostatnio zgłoszonych do ratusza ma na razie szansę powstać. Chodzi o kamienicę na rogu ul. Wigilijnej i Stary Rynek. Na dwie inne radni się nie zgodzili, wsłuchując się w głos okolicznych mieszkańców, a wniosek w sprawie czwartej inwestycji wycofał przed czwartkową sesją sam deweloper.

Wniosek przed sesją wycofał inwestor, który chce budować mieszkania z parkingiem przy ul. Tamka i Bulwarze Zygmunta Augusta. Radni nie zgodzili się, po protestach mieszkańców, na lokalizację mieszkań według obecnej koncepcji na bazie ustawy lex deweloper przy ul. Legionów/Częstochowskiej i Ogólnej/Jana Pawła II. Przychylili się jedynie i to jednogłośnie do wniosku dewelopera, który planuje zabudowę działki na rogu ul. Wigilijnej i Stary Rynek.

Zapewne wkrótce deweloperzy przedstawią miastu swoje nowe propozycje. Obecni na sesji mieszkańcy apelowali o to, by były one zgodne z interesem społecznym i interesem miasta.

Więcej wkrótce.