Rusza przebudowa dworca w Pasłęku za 19 mln zł

Polskie Koleje Państwowe rozstrzygnęły przetarg i podpisały umowę z wykonawcą przebudowy zabytkowego dworca kolejowego w Pasłęku. Pierwsze prace związane z tą inwestycją rozpoczną się jeszcze latem, a planowe zakończenie przewidywanie jest na drugą połowę 2028 r. Wartość inwestycji to 19 mln zł brutto.

Dworzec kolejowy w Pasłęku jest obecnie wyłączony z użytkowania. Niebawem zostanie przebudowany i udostępniony podróżnym.

- Na parterze budynku znajdą się poczekalnia dla podróżnych i ogólnodostępne toalety. Będzie tu również miejsce na biletomat oraz na automat z przekąskami i napojami. Istotnym aspektem tej inwestycji jest porozumienie podpisane pomiędzy PKP SA. a samorządem Pasłęka, w ramach którego miasto zobligowało się do wynajęcia całej przestrzeni komercyjnej dostępnej w budynku dworca po zakończeniu inwestycji. Na 700 mkw. wynajętych przez samorząd znajdzie się centrum obsługi i integracji mieszkańców – informują Polskie Koleje Państwowe SA.

Po przebudowie dworzec w Pasłęku będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zmodernizowane zostanie też otoczenie budynku. W ramach prac planowana jest budowa nowych chodników i parkingu dla samochodów osobowych, a także montaż nowych elementów małej architektury i uporządkowanie zieleni.

Inwestycja związana z przebudową dworca kolejowego w Pasłęku podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap, czyli opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zakładającej kompleksową przebudowę obiektów wraz z placem przydworcowym, został już zakończony, a za prace projektowe odpowiedzialna była firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Drugi etap inwestycji to prace budowlane, które zrealizuje wybrana w przetargu firma TEXOM S.A. z Krakowa. Wartość kontraktu z wykonawcą przebudowy to nieco ponad 19 mln zł brutto.