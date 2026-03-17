Spór o most w Nowakowie

Most w Nowakowie, w tle Elbląg. Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, maj 2025, autor MisiekPL

Nadal nie wiadomo, kto docelowo będzie właścicielem najdłuższego mostu obrotowego w Polsce, działającego w Nowakowie. Spierają się o to Urząd Morski w Gdyni i powiat elbląski, a w grę wchodzą spore pieniądze.

Most w Nowakowie został oddany do użytku w lipcu 2023 roku. Kosztował 38 mln złotych, jest najdłuższym mostem obrotowym w Polsce (ma 103 metry) i ma bardzo duże znaczenie dla elbląskiego portu, bo każda jego awaria będzie problemem dla statków, jakie mają do terminala pływać po pogłębieniu całego toru wodnego i oczywiście mieszkańców Nowakowa i okolic. Kto ma być docelowym właścicielem mostu, a więc odpowiadać w pełni za jego użytkowanie? W tej sprawie toczy się spór między Urzędem Morskim w Gdyni a powiatem elbląskim.

- Piłka jest w grze, dwa lata na ten temat rozmawiamy – przyznaje Maciej Romanowski, starosta elbląski. – Jesteśmy (jako Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - red.) obecnie operatorem mostu. Natomiast nie jesteśmy zgodni, kto ma pełnić rolę właścicielską, bo powiat przy budżecie 150 mln zł przejmując majątek warty 30 mln zł, będzie w trudnej sytuacji, gdy trzeba będzie most remontować. My uważamy, że właścicielem powinien być Urząd Morski, a my możemy być operatorem, jak obecnie. Koszty są ogromne, my mniej więcej co roku po milionie złotych wydajemy – twierdzi starosta.

- Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Most jest na bieżąco obsługiwany przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, natomiast Urząd realizuje umowy serwisowe, związane z jego eksploatacją. Koszty po stronie Urzędu na chwilę obecną to łącznie ponad pół miliona złotych (energia elektryczna, przeglądy techniczne oraz prace serwisowe; w 2025 r. było to około 350 tys. Zł – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Na razie obie strony sporu wymieniają się pismami.

– Wynajęliśmy profesjonalne kancelarie i one teraz ze sobą rozmawiają. Może doprowadzą do ugody i nie będziemy musieli iść do sądu – dodaje starosta Maciej Romanowski.

RG

  • Jak rozwiązać spór?? Obiecać, że pieniądze z SAFE pójdą na ten most. Wtedy będą się kłócić w drugą stronę, i przyjdzie jakiś synek, kuzyn czy uj wie kto z namaszczeniem politycznym i kasę przygarnie. A jak SAFE nie wypali to się powie "cóż szkodzi obiecać".
  • Wybudowali i tera się zastanawiają kto to utrzyma. Typowo po polsku.
  • @zenekspodsklepu - Ten most to jakiś bubel, każdy się boi, że zaraz się zepsuje a koszty naprawy są ogromne. Kto wybierał projekt?
  • Starostwo dziadostwo. Jak zwykle kosztów nie chcą ponosić a do zarobku pierwsi.
    Podpis.(2026-03-17)
  • Zrobić w końcu zapis I ustawy o inwestycjach które zostały zatwierdzone w sejmie, że bez względu jaka władza wygrywa wybory, .. inwestycje te muszą być ukończone, a nie jak teraz wszystko stoi niedokończone, to jest wyrzucanie pieniędzy podatnikow w błoto- brak kontynuacji tych zadań powinno być karane!!!
  • @Do roboty lenie - Przekop był robiony pod port, most w Nowakowie też, tylko, że portu jeszcze nie ma, ale dyrektor już jest I to od wielu lat, to jak wyreżyresowana groteska o porcie widmo w której dyrektor teatru też czeka na swòj teatr. Teatr swoj widzę
  • Za wschodnia powinni wsadzić wróbla i ekipę jego za zmarnowanie milionów z naszych podatków, ulica do nikąd nie ukończona a teraźniejszy dołożył cegiełkę w grubych tysiącach za konsultacje, dokumentację, temat rozwiał się szybko, milionów nie ma, mogły być przeznaczone na realne zadania. Mydła oczy niesamowicie... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • A może rydzyk chciałby przejąć?
  • @Elblazaninq - Jak do nikąd? Do nadleśnictwa przecie.....
  • Wytyczne do projektu dawał i projekt odbierał inwestor. Czyli Urząd Morski w czasach wszechwładzy PIS, Na Pomniku Suwerenności wybudowano dwa podobne mosty i też się psują. Wybierano po taniości i nie patrząc na doświadczenie. Ten w Nowakowie, dodatkowo powiększono dwa razy, Pomnik ma maksymalnie 25 metrów szerokości i żaden statek szerszy się nie przeciśnie. Ale tu wielkopańskim gestem, zastaw się a postaw się, z niczyich pieniędzy (podatnika) zwiększono rozpiętość 4-ro krotnie, Ilość problemów też rośnie lawinowo. A w dodatku operatorzy, nawet jak wiedzą co się stało, nie mogą naprawić, bo magiczne słowo GWARANCJA. Zresztą podobne problemy występowały masowo po budowie mostów w Drewnicy i Sobieszewie. Po gwarancji dało się ograniczyć błędy z okresu dziecięcego.
  • Najwięcej do powiedzenia, z reguły nie na temat, mają ci co w życiu nic nie osiągnęli. Wymądrzają się choć polegli w swoim życiu.
  • Bo w życiu ważne są tylko chwile, a nie osiągi, že mam ich aż tyle, że już nie mieszczą się w mojej klapie, te odznaczenia- po co mi capie.
Reklama
 