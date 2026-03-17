Spór o most w Nowakowie

Nadal nie wiadomo, kto docelowo będzie właścicielem najdłuższego mostu obrotowego w Polsce, działającego w Nowakowie. Spierają się o to Urząd Morski w Gdyni i powiat elbląski, a w grę wchodzą spore pieniądze.

Most w Nowakowie został oddany do użytku w lipcu 2023 roku. Kosztował 38 mln złotych, jest najdłuższym mostem obrotowym w Polsce (ma 103 metry) i ma bardzo duże znaczenie dla elbląskiego portu, bo każda jego awaria będzie problemem dla statków, jakie mają do terminala pływać po pogłębieniu całego toru wodnego i oczywiście mieszkańców Nowakowa i okolic. Kto ma być docelowym właścicielem mostu, a więc odpowiadać w pełni za jego użytkowanie? W tej sprawie toczy się spór między Urzędem Morskim w Gdyni a powiatem elbląskim.

- Piłka jest w grze, dwa lata na ten temat rozmawiamy – przyznaje Maciej Romanowski, starosta elbląski. – Jesteśmy (jako Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - red.) obecnie operatorem mostu. Natomiast nie jesteśmy zgodni, kto ma pełnić rolę właścicielską, bo powiat przy budżecie 150 mln zł przejmując majątek warty 30 mln zł, będzie w trudnej sytuacji, gdy trzeba będzie most remontować. My uważamy, że właścicielem powinien być Urząd Morski, a my możemy być operatorem, jak obecnie. Koszty są ogromne, my mniej więcej co roku po milionie złotych wydajemy – twierdzi starosta.

- Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Most jest na bieżąco obsługiwany przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, natomiast Urząd realizuje umowy serwisowe, związane z jego eksploatacją. Koszty po stronie Urzędu na chwilę obecną to łącznie ponad pół miliona złotych (energia elektryczna, przeglądy techniczne oraz prace serwisowe; w 2025 r. było to około 350 tys. Zł – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Na razie obie strony sporu wymieniają się pismami.