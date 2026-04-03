Stare Miasto: Miał być parking, mają być też mieszkania

Inwestor, który w 2024 roku kupił od miasta działkę przy ul. Tamka i bulwarze Zygmunta Augusta przeznaczoną pod parking, chce na niej oprócz miejsc postojowych zbudować również budynek mieszkalno-usługowy. Złożył właśnie do ratusza wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji na podstawie ustawy lex deweloper. Decyzja zależy od Rady Miejskiej. Zobacz wizualizacje.

Ponadpółhektarową działkę przy ul. Tamka wyceniono na prawie 2 miliony. Prawo użytkowania wieczystego do niej nabyła od miasta w przetargu w 2024 roku spółka Energo Zet. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może tu powstać dwu-, trzypoziomowy parking dla samochodów i autokarów. Inwestor chce jednak zbudować również mieszkania, dlatego złożył wniosek o zgodę na lokalizację takiej inwestycji na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper.

- Inwestycja mieszkaniowa zakłada realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych (do sześciu na fragmentach „kamienic”) z częścią usługową w parterze budynku od ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Projektowany budynek będzie podpiwniczony. W podziemiach projektuje się trzy garaże samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne i towarzyszące. Na działkę inwestycji projektuje się zjazdy z dróg publicznych ulicy Tamka oraz ulicy Bulwar Zygmunta Augusta – czytamy we wniosku inwestora.

Nowy budynek ma mieć m.in. podziemny parking oraz miejsca parkingowe w parterze budynku (w sumie 163, w tym cztery dla osób z niepełnosprawnościami).

- Do 100 stanowisk postojowych z przeznacza się dla lokali mieszkalnych (1 miejsce przypada na 1 lokal) natomiast pozostałe 63 stanowiska jako ogólnodostępne – czytamy we wniosku.

Dodatkowo jako inwestycję towarzyszącą inwestor wpisał urządzenie „zielonego” parkingu na 50 miejsc na przyległych działkach należących do miasta.

„Projektowana zabudowa „domyka” od strony południowej zabudowę obszaru Starego Miasta. Projektowana forma, charakter architektury i jej detal jest współczesnym nawiązaniem do zabudowy historycznej. Mocno eksponowana lokalizacja , przy jednym z głównych wjazdów do miasta, przez most nad rzeką Elbląg ,powoduje iż ma ona szansę stać się informacją przestrzenną o lokalizacji Starego Miasta i zaproszeniem do jego odwiedzenia” – czytamy we wniosku..

Energo Zet ma czas na zagospodarowanie działki do końca 2029 roku. Przedtem jednak musi uzyskać zgodę Rady Miejskiej na lokalizację swojej inwestycji. Sprawa stanie na sesji RM w najbliższych miesiącach, wcześniej wniosek zaopiniują powołane do tego instytucje. Swoje uwagi mogą wnosić też mieszkańcy – w formie elektronicznej (dua@umelblag.pl lub pisemnie na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Mają na to najbliższe trzy tygodnie.

