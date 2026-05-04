Tak będzie wyglądał dworzec w Pasłęku

Dworzec w Pasłęku przejdzie wkrótce kompleksową przebudowę. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły właśnie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, który zmodernizuje ten zabytkowy obiekt.

Budynek pasłęckiego dworca pochodzi z XX wieku, dziś jest wyłączony z użytkowania. PKP SA wkrótce go przebuduje z dbałością o historyczne detale i ponownie udostępni podróżnym.

- Na parterze budynku znajdzie się poczekalnia dla podróżnych i ogólnodostępne toalety. Będzie tu również miejsce na biletomat oraz na automat z przekąskami i napojami. Istotnym aspektem tej inwestycji jest porozumienie podpisane pomiędzy PKP S.A. a samorządem Pasłęka, w ramach którego miasto zobligowało się do wynajęcia całej przestrzeni komercyjnej dostępnej w budynku dworca po zakończeniu inwestycji. Na 700 mkw. wynajętych przez samorząd znajdzie się centrum obsługi i integracji mieszkańców. Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. - informuje PKP SA.

– Dbamy o to, aby zwiększać jakość obsługi pasażerów na dworcach PKP w całej Polsce, w największych miastach kraju, ale też w mniejszych miejscowościach. Obserwujemy rozwój oferty przewoźników kolejowych i wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, stąd nasze inwestycje obejmują zarówno budowę zupełnie nowych dworców, jak i przywracanie obsługi pasażerów na stacjach, na których nie była ona prowadzona przez wiele lat, tak jak w Pasłęku. Dzięki temu podróżni i mieszkańcy Pasłęka znów będą mogli korzystać z zabytkowego dworca – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji i rozwoju.

Dworzec w Pasłęku wyposażony zostanie w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Metamorfozę przejdzie również najbliższe otoczenie budynku. W ramach prac planowana jest budowa nowych chodników i parkingu dla samochodów osobowych, a także montaż nowych elementów małej architektury i uporządkowanie zieleni.

Inwestycja związana z przebudową dworca kolejowego w Pasłęku podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap, czyli opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zakładającej kompleksową przebudowę obiektów wraz z placem przydworcowym dla obu dworców, został już zakończony, a za prace projektowe odpowiedzialna była firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Teraz czas na drugi etap inwestycji, czyli prace budowlane. Swoje oferty wykonawcy zainteresowani przebudową dworca w Pasłęku mogą składać do 20 maja.