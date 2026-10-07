Taniej, ale nadal za dużo

Dwie oferty wpłynęły do ratusza na przetarg dotyczący remontu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Obie znacząco przekraczają sumę przeznaczoną na inwestycję przez urzędników.

Przypomnijmy: elbląski ratusz szuka wykonawcy remontu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę pokrycia dachowego oraz orynnowania, remont tarasu i pomieszczeń wewnątrz przystani, montaż nowoczesnego systemu monitoringu, i instalację trzech kolektorów słonecznych oraz ośmiu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.

To już trzecia próba wyłonienia wykonawcy. W pierwszym terminie nikt się nie zgłosił, a w drugim wpłynęły dwie oferty. Elbląski Elzambud swoje usługi wycenił na niespełna 2 mln zł, natomiast firma Bud-Mar Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń (również z Elbląga) zażądała 2,3 mln zł. Obie oferty znacznie przekroczyły budżet miasta, który wynosił 1,5 mln zł. W efekcie poprzedni przetarg został unieważniony.

W trzecim... ponownie swoje oferty przedstawili: elbląski Elzambud oraz Bud-Mar Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń (również z Elbląga). Oferenci obniżyli swoje oczekiwania finansowe względem poprzedniego przetargu. Prace wycenili odpowiednio na 1,942 mln zł (BUD-MAR) i 1,915 mln zł (ELZAMBUD). To wciąż za dużo w porównaniu z oczekiwaniami finansowymi urzędników, którzy na tę inwestycję chcą przeznaczyć 1,477 mln zł.

Teraz decyzja należy do prezydenta. Może po raz kolejny unieważnić przetarg lub znaleźć brakujące ponad 400 tys. zł. Wówczas trzeba będzie też sprawdzić oferty pod względem formalnym i merytorycznym.