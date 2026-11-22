Galeria pod psem i kotem (Odc.443)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Hanako trafił do schroniska 2.08.2026 razem ze swoim rodzeństwem. Maluchy były w opłakanym stanie – brudne, zapchlone, z kocim katarem. Najbardziej ucierpiały ich oczka. Jednak siostra wróciła do zdrowia, druga straciła oczko. Hanako widzi, choć nie wiemy, w jakim stopniu. Z całego rodzeństwa to właśnie on jest najbardziej wrażliwy. Boi się ludzi, jest wycofany i nieśmiały. Nigdy jednak nie okazał wobec nas agresji – potrzebuje po prostu czasu, spokoju i człowieka, któremu będzie mógł zaufać. Ciężko zapewnić takie warunki w schronisku… Za to przy swoich siostrach i innych kotach pokazuje zupełnie inne oblicze. Uwielbia kocie towarzystwo. Jest łagodny, spokojny i delikatny. Czarny, nieśmiały, niedowidzący kot… Znamy realia. Wiemy, że takie koty często mają trudniej ze znalezieniem domu. Ale ogromnie wierzymy, że gdzieś jest człowiek, który spojrzy na Hanako nie przez pryzmat jego wyglądu, nieśmiałości czy problemów ze wzrokiem – tylko zobaczy w nim po prostu cudownego kota, który zasługuje na swoją szansę. Tak bardzo nie chcemy, żeby Hanako dorastał w schronisku.

Ciasteczko, Biszkopcik, Cynamonka, Ptysia, oraz Pierniczek to szczenięta, które trafiły do schroniska 11.11.2026 razem ze swoją mamą Pandą. Mama psiaków jest średniej wielkości i waży obecnie 18kg. Maluchy urodziły się około 27.09.2026 i już pomału mogą zaczynać rozglądać się za nowymi, odpowiedzialnymi domem. Więcej informacji w linku.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46