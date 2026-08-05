W Kazimierzowie powstanie ścieżka rowerowa. Zbuduje ją... miasto

Władz Elbląga zgodziły się być inwestorem na terenie powiatu elbląskiego i zbudują ścieżkę pieszo-rowerową w Kazimierzowie - między dojazdem do Węzła Elbląg Zachód a wiaduktem nad torami kolejowymi. Właśnie szukają wykonawcy.

W przetargu ten obszar jest określony jako „droga powiatowa 1104N ul. Nowodworska", ale w praktyce to około 700-metrowy odcinek drogi w Kazimierzowie, stanowiącej dojazd do ronda przed Węzłem Elbląg-Zachód. Zgodę, by to samorząd elbląski realizował inwestycję na drodze należącej do powiatu elbląskiego wyrazili radni na czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

- Inwestycja ta ma istotne znaczenie dla mieszkańców miasta, ponieważ przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszo - rowerowego na odcinku ok. 725 m. Z infrastruktury pieszo-rowerowej korzystać będą zarówno mieszkańcy Gminy Elbląg oraz Miasta Elbląg – tak władze Elbląga uzasadniały projekt uchwały w tej sprawie.

Władze Elbląga właśnie szukają wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej. Elementem inwestycji ma być także przebudowa istniejących zjazdów, budowa zatoki autobusowej oraz dojść do przystanku i przejść dla pieszych. Powstanie również uliczne oświetlenie, kanalizacja deszczowa. nowe oznakowanie i zieleń.

Firmy zainteresowane przetargiem mają czas na złożenie ofert do 20 sierpnia. Zwycięzca będzie mógł rozpocząć prace w styczniu 2027 roku i ma na ich realizację sześć miesięcy.