UWAGA!

----

W Kazimierzowie powstanie ścieżka rowerowa. Zbuduje ją... miasto

 Elbląg, Na tym odcinku ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa
Na tym odcinku ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władz Elbląga zgodziły się być inwestorem na terenie powiatu elbląskiego i zbudują ścieżkę pieszo-rowerową w Kazimierzowie - między dojazdem do Węzła Elbląg Zachód a wiaduktem nad torami kolejowymi. Właśnie szukają wykonawcy.

W przetargu ten obszar jest określony jako „droga powiatowa 1104N ul. Nowodworska", ale w praktyce to około 700-metrowy odcinek drogi w Kazimierzowie, stanowiącej dojazd do ronda przed Węzłem Elbląg-Zachód. Zgodę, by to samorząd elbląski realizował inwestycję na drodze należącej do powiatu elbląskiego wyrazili radni na czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

- Inwestycja ta ma istotne znaczenie dla mieszkańców miasta, ponieważ przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszo - rowerowego na odcinku ok. 725 m. Z infrastruktury pieszo-rowerowej korzystać będą zarówno mieszkańcy Gminy Elbląg oraz Miasta Elbląg – tak władze Elbląga uzasadniały projekt uchwały w tej sprawie.

Władze Elbląga właśnie szukają wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej. Elementem inwestycji ma być także przebudowa istniejących zjazdów, budowa zatoki autobusowej oraz dojść do przystanku i przejść dla pieszych. Powstanie również uliczne oświetlenie, kanalizacja deszczowa. nowe oznakowanie i zieleń.

Firmy zainteresowane przetargiem mają czas na złożenie ofert do 20 sierpnia. Zwycięzca będzie mógł rozpocząć prace w styczniu 2027 roku i ma na ich realizację sześć miesięcy.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • A co poestaje w Szczecinie?
  • Kilka lat temu media pisały w większości o miliardach na remonty kościołów albo na fabrykę Izery której po 10 latach wciąż nie ma. W końcu wróciły inwestycje w Polskę
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
    1
    5
    Czy Polacy to docenią ?(2026-08-05)
  • @Czy Polacy to docenią ? - Lepiej wydać już miliardy na TVP w likwidacji albo tęczowe parady albo dla swoich
  • Przez remont mostu Wyszyńskiego większość ruchu zostanie puszczona właśnie przez obwodnicę oraz przez trasę Uni Europejskiej. Nie jest dobrym pomysłem aby rozkopywać cały ten odcinek w tym samym czasie bo korki będą niewyobrażalne w tej części miasta. Budowa tej trasy jest super ważna tak samo jak remont mostu, ale zróbcie wpierw jedną inwestycję, a później 2gą, bo sparaliżujecie miasto.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    pilafek4(2026-08-05)
  • Super a Kazimierzowo już od dawna powinno być w Elblągu czyli osiedlem Elbląga czy jak kto woli dzielnicą miasta. Co to za dziwne zgody i pomysły aby komuś miasto robiło ścieżki rowerowe czy inne inwestycje.
  • czekam na ścieżkę rowerową przy drodze 503 przynajmniej do Nadbrzeża
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Zielonka(2026-08-05)
Reklama
 