Nowe tramwaje zgodnie z planem

Produkcja 10 tramwajów dla Elbląga w Turcji idzie zgodnie z planem – zapewniają władze miasta. Przedstawiciele Tramwajów Elbląskich oraz ratusza pojechali do fabryki na koszt wykonawcy, by sprawdzić postępy prac.

Przypomnijmy, że Elbląg zamówił 10 tramwajów w tureckiej firmie Bozankaya, która wygrała przetarg w tej sprawie. Mają kosztować w sumie 95 mln złotych i przyjechać do naszego miasta do września 2027 roku.

- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Producent potwierdził, że dokumentacja techniczna zostanie ukończona do końca sierpnia, a produkcja tramwajów rozpocznie się we wrześniu tego roku. Na obecnym etapie nie zidentyfikowano zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na termin realizacji kontraktu – informuje Biiuro Prezydenta Elbląga.

Do Turcji pojechali przedstawiciele Tramwajów Elbląskich i Urzędu Miejskiego, by sprawdzić postępy prac. Jak zapewniają władze miasta, robocza wizyta odbyła się na koszt wykonawcy zamówienia i „pozwoliła również uzgodnić zasady bieżącej kontroli jakości”.

- Przedstawiciele Elbląga będą uczestniczyć w odbiorach najważniejszych elementów pojazdów jeszcze na etapie produkcji, zanim rozpocznie się ich końcowy montaż. Dzięki temu miasto zyskuje realny wpływ na jakość wykonania nowego taboru. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem tramwajów do eksploatacji w Elblągu, w tym integracją z systemem informacji pasażerskiej oraz planowaniem zaplecza serwisowego – dodaje Biuro Prezydenta Elbląga. (fot. UM Elbląg)

Producent Tramwajów - Bozankaya - dostarcza tramwaje m.in. do Rumunii (dla miejscowości Timișoara i Jassy), Serbii (Belgrad), Włoch (Neapol), a także realizuje produkcję trolejbusów dla Pragi w Czechach oraz liczne projekty tramwajowe i lekkiej kolei w Turcji, m.in. w Kocaeli, Bursie i Antalyi.

Zakup tramwajów dla Elbląga to część większego projektu, wartego w sumie 183,8 mln zł, który obejmuje także modernizację trakcji tramwajowej m.in. w ul. 1 Maja, 3 Maja, Grunwaldzkiej oraz modernizację torowisk w zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. Elbląg na ten cel pozyskał 126 mln unijnego dofinansowania z programu dla Polski Wschodniej.