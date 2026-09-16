Wieżowa miesiąc później

Do końca listopada ma potrwać remont ulicy Wieżowej na Starym Mieście. Prace przedłużono o miesiąc, gdy okazało się, że jest konieczna również modernizacja wodociągu. Zobacz zdjęcia.

Prace na zlecenie miasta wykonuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, mają kosztować 1,4 mln zł. 956 tys. zł miasto pozyskało na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wieżowa na odcinku od ul. Przymurze do Starego Rynku zyska nową nawierzchnię, chodniki, zbudowany zostanie system odwodnienia drogi oraz nowe uliczne oświetlenie. Prace miały się zakończyć do 31 października, ale już wiadomo, że ten termin będzie wydłużony o miesiąc. Powodem są dodatkowe prace związane z przebiegającym tędy wodociągiem.

Przypomnijmy, że wcześniejszy odcinek ul. Wieżowej, od Pocztowej do Przymurze, został w ubiegłym roku zmodernizowany przez dewelopera, który zbudował obok nowy budynek mieszkalny.