UWAGA!

Wieżowa miesiąc później

 Elbląg, Wieżowa miesiąc później
(fot. Anna Dembińska)

Do końca listopada ma potrwać remont ulicy Wieżowej na Starym Mieście. Prace przedłużono o miesiąc, gdy okazało się, że jest konieczna również modernizacja wodociągu. Zobacz zdjęcia.

Prace na zlecenie miasta wykonuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, mają kosztować 1,4 mln zł. 956 tys. zł miasto pozyskało na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wieżowa na odcinku od ul. Przymurze do Starego Rynku zyska nową nawierzchnię, chodniki, zbudowany zostanie system odwodnienia drogi oraz nowe uliczne oświetlenie. Prace miały się zakończyć do 31 października, ale już wiadomo, że ten termin będzie wydłużony o miesiąc. Powodem są dodatkowe prace związane z przebiegającym tędy wodociągiem.

Przypomnijmy, że wcześniejszy odcinek ul. Wieżowej, od Pocztowej do Przymurze, został w ubiegłym roku zmodernizowany przez dewelopera, który zbudował obok nowy budynek mieszkalny.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Wieżowa miesiąc później
Wieżowa miesiąc później
Wieżowa miesiąc później
Wieżowa miesiąc później

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Super, ta uliczka cieszy się dużą ilością pieszych, nie tylko zwiedzających ale z jednym się nie pogodzę nigdy a mianowicie blokiem z jasną strukturą przy poczcie, gdyby chociaż pokryli klinkierem ? Oraz ta nie dokończona budowa bok tego bloku ! To jest nędzna wizytówka starówki na sam wejściu, gratuluję !
  • Ten klocek, ,Mytycha" obok Poczty Polskiej to jest już znany w całej Polsce jako KIT! Elbląg sam sobie oszpecił widok na starówkę. Okropny jest ten blok z PRLu wypisz wymaluj akurat w tym miejscu.
  • mieszkam naprzeciwko tego krytykowanego budynku i mnie on w ogóle nie przeszkadza, przynajmniej zasłonił ten biały, obity deskami nie dokończony od wielu lat, nie zasłania mi ani "nówki starówki" hotel pod lwem, ani wzdłuż poczty, on jest przy Placu Słowiańskim i nie musi być w starym stylu, dalej (w lewo) ul Rycerska
  • skąd patrzysz na "nówkę starówkę" to wejdź na wieżę kościoła św Mikołaja i wtedy będziesz miał widok na całe miasto, architekt - podróżnik się znalazł
  • Kolejne opoznienie miejskiej inwestycji. Nie pamiętam by w tym mieście oddanie cos na czas. Aż sie boję o ten most
Reklama