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Zderzył się z miejskim autobusem

 Elbląg, Zderzył się z miejskim autobusem
(fot. Anna Dembińska)

W środę po godz. 12 doszło do groźnie wyglądającej kolizji na Al. Piłsudskiego. 82-letni kierowca Renault zasłabł podczas jazdy i wjechał na przeciwny pas ruchu, którym poruszał się autobus komunikacji miejskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Do kolizji doszło na wysokości Parku Kajki.

– Doszło do zderzenie czołowo-bocznego z autobusem miejskim. Pasażerom autobusu, jak i kierowcom, nie się nie stało. 82-letni kierowca Renault został zabrany do szpitala na badania. Obaj kierowcy byli trzeźwi – informuje pracujący na miejscu policjant drogówki.

82-latek został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł i 10 punktami karnymi.


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Zderzył się z miejskim autobusem
Zderzył się z miejskim autobusem
Zderzył się z miejskim autobusem
Zderzył się z miejskim autobusem

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