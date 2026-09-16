Zderzył się z miejskim autobusem

(fot. Anna Dembińska)

W środę po godz. 12 doszło do groźnie wyglądającej kolizji na Al. Piłsudskiego. 82-letni kierowca Renault zasłabł podczas jazdy i wjechał na przeciwny pas ruchu, którym poruszał się autobus komunikacji miejskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Do kolizji doszło na wysokości Parku Kajki. – Doszło do zderzenie czołowo-bocznego z autobusem miejskim. Pasażerom autobusu, jak i kierowcom, nie się nie stało. 82-letni kierowca Renault został zabrany do szpitala na badania. Obaj kierowcy byli trzeźwi – informuje pracujący na miejscu policjant drogówki. 82-latek został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł i 10 punktami karnymi.

red.