Zarząd Portu na wiosnę czeka przeprowadzka

Do marca ma potrwać remont budynku przy ul. Warszawskiej 55, gdzie będzie się mieściła nowa siedziba Zarządu Portu Morskiego oraz Związku Gmin Subregionu Zalewu Wiślanego. Co z dotychczasową siedzibą portowej spółki przy ul. Portowej?

Budynek przy ul. Warszawskiej był wcześniej siedzibą różnych organizacji pozarządowych. Rada Miejska zgodziła się w 2024 roku, by stał się własnością portowej spółki. Od kilku miesięcy trwa tu remont, który będzie kosztował ok. 700 tys. złotych. Wykonywana jest m.in. hydroizolacja ścian piwnic, remont pomieszczeń, przebudowa instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, a także zagospodarowanie terenu wraz z monitoringiem.

- Z informacji, jakie posiadamy z departamentu inwestycji Urzędu Miejskiego, wynika, że termin końcowy modernizacji jest przewidziany na koniec marca tego roku – mówi Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu.

Budynek przy ul. Warszawskiej 55 ma ponad 460 m kw. powierzchni użytkowej i znajduje się na działce o powierzchni 1 tys. m kw. Razem z portową spółką swoją siedzibę w nim będzie miał także niedawno powstały Związek Gmin Subregionu Zalewu Wiślanego.

Co z dotychczasową siedzibą Zarządu Portu przy ul. Portowej?