Związek nad Zalewem

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (23 grudnia) radni będą pracować nad przyjęciem statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Czym będzie się zajmował związek?

W skład związku wejdą dwa powiaty: elbląski i braniewski, miasto na prawach powiatu Elbląg oraz gminy: Braniewo (gmina miejska), Pasłęk, Elbląg, Tolkmicko, Pieniężno, Braniewo (gmina wiejska), Gronowo Elbląskie, Młynary, Markusy, Rychliki, Milejewo, Frombork, Godkowo, Wilczęta, Lelkowo. Reasumując wszystkie gminy z powiatu elbląskiego i braniewskiego z wyjątkiem Płoskini. Statut dopuszcza członkostwo innych jednostek samorządu terytorialnego.

Związek w statucie nakreślił cztery główne zadania: przygotowywanie i realizacja strategii oraz planów rozwoju „w zakresie wspólnych projektów wspieranych przez Państwo, Unię Europejską lub inne instytucje prorozwojowe, związanych z ochroną środowiska, dziedzictwem narodowym, kulturą fizyczną, turystyką, infrastrukturą, transformacją energetyczną, wsparciem lokalnej przedsiębiorczości oraz ochroną zdrowia” - czytamy w projekcie statutu, oraz promocja przyrody i kultury; wspieranie ochrony dóbr kultury, turystyki i krajoznastwa. W planach jest m.in. wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, współpraca w zakresie rozwoju gospodarczego, edukacyjna, wystawiennicza oraz doradcza. wymiana doświadczeń, integracja lokalnych środowisk oraz działalność wystawiennicza,

Każda gmina i powiat będzie reprezentowana w związku przez dwie osoby. Co do zasady ma być to wójt (burmistrz, prezydent starosta) i radny z właściwej rady gminy lub powiatu. Przewodniczącego związku i zarząd wybiorą delegaci na pierwszym zebraniu.

Członkostwo w związku wiąże się z opłaceniem składek Jej wysokość określi związkowe zgromadzenie.

