Bird w Kinie Światowid

Czuły portret dojrzewania w nieprzyjaznym świecie. „Bird” od 8 sierpnia w Kinie Światowid.

12-letnia Bailey mieszka z wytatuowanym od stóp do głów ojcem, Bugiem, i starszym bratem Hunterem w małym mieście na wschodzie Anglii. Mimo ciepłych uczuć i dobrych chęci niedojrzały Bug więcej czasu poświęca nowej partnerce i szukaniu pomysłów na zarabianie pieniędzy, niż swojej wrażliwej córce. Pozostawiona sama sobie, niezrozumiana przez otoczenie nastolatka zaprzyjaźnia się z nieznajomym, tytułowym Birdem. Ich letnia włóczęga w poszukiwaniu śladów przeszłości pozwoli Bailey rozwinąć skrzydła i uwierzyć w siebie.

Reżyser: Andrea Arnold

Produkcja: Niemcy, Francja, USA, Wielka Brytania 2024

Obsada: Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams, James Nelson-Joyce

Czas: 119 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.