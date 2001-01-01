Boska Sarah Bernhardt w DKF

DKF im. Andrzeja Munka zaprasza po przerwie. 2 października o 19 odbędzie się pokaz filmu „Boska Sarah Bernhardt”.

To nieoczywista biografia jednej z największych artystek przełomu XIX i XX wieku – Sarah Bernhardt, nazywanej Boską Sarą, królową teatru, świętym potworem. Była nie tylko ikoną sceny, lecz także pierwszą światową celebrytką, która przyciągała uwagę równie mocno swoim talentem, co niecodziennymi upodobaniami i niezwykłą osobowością.

W filmie w rolę Bernhardt wciela się Sandrine Kiberlain. Fabuła oparta jest na dwóch kluczowych, choć mniej znanych epizodach z życia aktorki, rozpiętych pomiędzy legendą a fantazją. Nicloux tworzy opowieść, która jest zarówno hołdem dla tej legendarnej postaci, jak i refleksją nad uniwersalnymi tematami: miłością, wolnością, prawem do decydowania o sobie oraz kształtowaniem publicznego wizerunku.

Pokaz w DKF-ie im. A. Munka to okazja, by spojrzeć na Sarah Bernhardt nie tylko jako na wielką artystkę swoich czasów, ale także jako kobietę odważną, przełamującą konwenanse i wyprzedzającą swoje epoki.

Bilety na seans dostępne są na stronie www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid.