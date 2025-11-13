UWAGA!

----

Jak żyje się w Elblągu?

 Elbląg, Jak żyje się w Elblągu?
fot. Grzegorz Wencel

Firma Algolytics Technologies opublikowała raport na temat jakości życia we wszystkich gminach w Polsce za rok 2024. Badacze wzięli pod uwagę 10 kryteriów. Jak na tle 2 477 gmin wypada miasto na prawach powiatu - Elbląg?

Analitycy wzięli pod uwagę 10 kryteriów: zdrowie, środowisko przyrodnicze, bezpieczeństwo, edukacja, transport, dostępność usług publicznych i komercyjnych, infrastruktura techniczna i cyfrowa, kultura i rekreacja, warunki ekonomiczne, spójność społeczna (tu badano m.in. frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r.). Warto podkreślić, że poszczególne kryteria mają różną wagę w kształtowaniu ostatecznego wskaźnika. Wskaźników cząstkowych, na podstawie których powstał ranking, było aż 90.

„W niniejszym raporcie podejmujemy próbę przełożenia idei kompleksowego pomiaru jakości życia na poziom lokalny– w skali gmin w Polsce. Zamiast skupiać się wyłącznie na dochodach mieszkańców czy wydatkach inwestycyjnych, analizujemy wielowymiarowy obraz warunków życia w różnych częściach kraju. Taka perspektywa pozwala nie tylko na sprawiedliwsze porównania, ale także na identyfikację obszarów wymagających wsparcia oraz gmin, które mogą stanowić wzór wysokiego poziomu dobrostanu społecznego” - możemy przeczytać w raporcie.

Dla zwiększenia wiarygodności badania zastosowano dwa równoległe zestawy wag: ekspercki - akcentujący znaczenie systemowe i długofalowe (infrastruktura, trwałość usług, bezpieczeństwo środowiskowe) oraz ankietowy, gdzie większe znaczenia miały preferencje mieszkańców (bliskość usług, mobilność).

Wyniki rankingu mogą się różnić w zależności od tego w zależności od zestawu wag. Wg ekspertów najlepsze miejsca do życia w Polsce to Mińsk Mazowiecki, Pabianice i Inowrocław. Wg ankietowanych, którymi byli mieszkańcy poszczególnych miejscowości - ... Sopot, Warszawa i Mińsk Mazowiecki.

 

Jak wypadał Elbląg?

Elbląg według ekspertów uplasował się na 48. miejscu (wskaźnik 0,866), wg ankietowanych – na 25. (0,878).

W województwie warmińsko-mazurskim (w wariancie eksperckim) Elbląg zajmuje... piąte miejsce, za Iławą, Giżyckiem, Szczytnem i Mrągowem. W ujęciu ankietowym Elbląg sklasyfikowano na czwartym miejscu; nasze miasto wyprzedziły Iława, Giżycko i Olsztyn. „Sukces najlepszych gmin to jednoczesne spełnienie pięciu warunków: szybkie interwencje służb, wysoka jakość i bliskość edukacji, różnorodny i dostępny transport, gęsta sieć usług codziennych oraz w podejściu ankietowym – korzystne wskaźniki dochodowe i dobra infrastruktura dojazdowa” - czytamy w raporcie.

W naszym województwie jest 116 gmin.

Warto zwrócić uwagę jak Elbląg wypadł w poszczególnych kategoriach. Prezentujemy to w poniższej tabelce. Nasze miasto najlepiej oceniono w kategorii transportu (24. miejsce w kraju według ekspertów i 23. wśród ankietowanych) oraz dostępności usług (27. miejsce w kraju według ekspertów i 28. wśród ankietowanych)

W ocenie kategorii transport i mobilność oceniano dostęp do komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Jeżeli chodzi o usługi to: „Ważnym uzupełnieniem był pomiar dostępności usług codziennych, takich jak urzędy, sklepy, gastronomia czy paczkomaty. Ułatwiony dostęp do usług świadczy o funkcjonalności i nowoczesności lokalnej przestrzeni” - czytamy w raporcie.

Najgorzej Elbląg wypadł pod względem spójności społecznej, gdzie nasze miasto sklasyfikowano na 1803. miejscu wśród ekspertów i 2279. pozycji wśród ankietowanych.

 

Kategoria

Wskaźnik wg ekspertów

Miejsce wg ekspertów

Wskaźnik wg ankietowanych

Miejsce wg ankietowanych

Infrastruktura techniczna i cyfrowa

0,631

1344

0,633

1721

Środowisko przyrodnicze

0,552

1832

0,542

1427

Bezpieczeństwo

0,557

255

0,640

185

Warunki ekonomiczne

0,442

882

0,442

882

Edukacja

0,855

196

0,766

251

Zdrowie

0,908

87

0,905

98

Kultura i rekreacja

0,657

115

0,621

124

Transport

0,790

24

0,834

23

Dostępność usług

0,828

27

0,858

28

Spójność społeczna

0,631

1803

0,569

2279

 

 

Warto też zwrócić uwagę na rankingi w ujęciu tzw. „segmentowym”. Elbląg został ujęty w grupie miast na prawach powiatu, które nie są stolicami województw. W tej grupie ujęto 48 miast.

„Podział gmin na segmenty umożliwia nie tylko przedstawienie rankingów gmin w każdym segmencie osobno, ale również porównywanie gmin pochodzących z różnych segmentów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podziału wartości wskaźnika jakości życia na decyle. Decyl to podział zbioru wyników na dziesięć równych części– po 10% jednostek w każdej. Najpierw policzyliśmy wskaźnik jakości życia dla każdej gminy, a następnie osobno w każdym segmencie (np. tylko wśród gmin wiejskich, tylko wśród miast wojewódzkich), w kolejnym kroku ustawiliśmy gminy od najlepszej do najsłabszej i podzieliliśmy tę listę na dziesięć koszyków: Decyl 1– górne 10% gmin w swoim segmencie (pozycja „lidera” względem gmin w segmencie). Decyl 10– dolne 10% gmin w swoim segmencie (pozycja najsłabsza wśród „rówieśników”). Decyle 2–9 to kolejne stopnie pośrednie.” - czytamy w raporcie.

Nasze miasto w rankingu miast na prawach powiatu w kraju zostało sklasyfikowane na dziewiątym miejscu (eksperci) i czwartym (ankietowani).

- Mamy nadzieję, że ten raport zainspiruje decydentów– zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym– do pełniejszego wykorzystania potencjału danych przestrzennych oraz analityki lokalizacyjnej opartej na AI i machine learningu. Wierzymy, że rzetelna analiza lokalnych uwarunkowań to nie tylko fundament trafnych decyzji biznesowych i samorządowych, ale także realne korzyści dla całych społeczności – napisał Marcin Woch, CEO Algolytics we wstępie do raportu.

Algolytics Technologies to polska firma technologiczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz zaawansowanej analityce danych.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Tak się żyje, że prawie wszystkie konkursy i nabory w budżetówce w tym mieście, są bezczelnie ustawione pod konkretnego kandydata i to już na etapie tworzenia specyfikacji naboru. Jeśli gdzieś widzicie wymagania: 5 miesięcy doświadczenia, to możecie być pewni, że stażystce wymiizianej z kierowniczką właśnie kończy się półroczny i staż i choćbyście dostali max punktów z testu wiedzy, to na koniec decyduje i tak etap ustny, gdzie padną pytania typu: Jak Pan/Pani radzi sobie ze stresem. Oczywiście punktacja utajniona, a w komisjach od 20 w każdej instytucji te same Arturki. Potem rodzice przy wigilijnym stole chwalą się reszcie rodziny, jaką to zdolną córeczkę mają, że została pracownikiem UM, Prokuratury, Sądu, Szpitala, czy innej Miejskiej Spółki. Nie wstyd Wam, ustawiacze? Lustra w domu macie i w nie patrzycie. A jak ruszy sumienie, to biegusiem do lekarza po magiczne tabletki, dzięki którym sumiennie zostaje stłumione.
  • ja się zyje? ooojowoooo
  • jak jest? jest dobrze! no bo to impreza a nie pogrzeb!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    3
    lerła(2025-11-12)
  • @Beka - "że prawie wszystkie konkursy i nabory w budżetówce w tym mieście, są bezczelnie ustawione" - Pisowców nie chcą, ale to dobrze. Mają za to plusa u mnie.
  • @Beka - No i co utraciłaś? Pół roku na misce ryżu = 120% zasiłku dla bezrobotnych dla stażysty. Może 4500 brutto jak Bóg da. Dla szeregowca przy biurku. Zlituj się. Z betonem chcesz walczyć. Płacą jak niewolnikom.
  • Środowisko przyrodnicze Miejsce wg ekspertów: 1832.Oni pijani byli? Najgorsze miejsce w kategorii, w której te miasto jest mocne. tyle warte te "rankingi"
  • Do wszystkich minusujących, mam jedno pytanie: pamiętacie, jak kilka lat temu, trzy czołowe miejskie spółki na walnych zgromadzenia, usunęły z funkcji swoich prezesów, za rażące niekompetencje, niegospodarność i doprowadzenie spółek do fatalnej sytuacji finansowej? Potem trzeba było ogłosić nabór na nowych 3 prezesów i zrobili ruletę, czyli prezes wykopany ze spółki A, został prezesem spółki B, ten od B przeszedł do C, a ten wykopany z C, poszedł do A. Wszystkie spółki potrzebowały kompetentnych prezesów, którzy poprawią sytuację finansową i wybrały takich, którzy zostali usunięci właśnie za doprowadzenie do takiej sytuacji. Potraficie to wyjaśnić? Da się to w ogóle wybronić? Dalej grzecznie przytakujcie, jak to wszystko jest w porządku i dalej popierajcie co 4 lata tych samych. Na pewno Elbląg przestanie się wyludniać i ośmieszać. Powodzenia. Ale wciąż czekam na odpowiedź: jak wytłumaczycie sytuację z ruletą w tych spółkach.
  • @Beka - A wiesz co to paranoja? Brak atencji?
  • Odpaliły się pisowskie kłamczuchy
  • mieszka się w elblągu znakomicie pod jednym warunkiem, pracujesz dla firmy nie z elbląga za nieelbląskie wynagrodzenia. dobrych etatów tutaj nie ma.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    25
    1
    Jacyna(2025-11-12)
  • Faktem jest iż mieszkańcy oczekują lepszego życia ale samych mieszkańców nie stać na inicjatywy. samo się nie zrobi. Ranking dość pokrętny. Potencjał miejsca i populacji jest znaczny. Przy wzroście innowacyjności jest szansa. No wzrost poczucia iż miasto jest wspólnym miejscem.
  • Bidnie, po 18 życie zamiera....
Reklama
 