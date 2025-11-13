Jak żyje się w Elblągu?

Firma Algolytics Technologies opublikowała raport na temat jakości życia we wszystkich gminach w Polsce za rok 2024. Badacze wzięli pod uwagę 10 kryteriów. Jak na tle 2 477 gmin wypada miasto na prawach powiatu - Elbląg?

Analitycy wzięli pod uwagę 10 kryteriów: zdrowie, środowisko przyrodnicze, bezpieczeństwo, edukacja, transport, dostępność usług publicznych i komercyjnych, infrastruktura techniczna i cyfrowa, kultura i rekreacja, warunki ekonomiczne, spójność społeczna (tu badano m.in. frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r.). Warto podkreślić, że poszczególne kryteria mają różną wagę w kształtowaniu ostatecznego wskaźnika. Wskaźników cząstkowych, na podstawie których powstał ranking, było aż 90.

„W niniejszym raporcie podejmujemy próbę przełożenia idei kompleksowego pomiaru jakości życia na poziom lokalny– w skali gmin w Polsce. Zamiast skupiać się wyłącznie na dochodach mieszkańców czy wydatkach inwestycyjnych, analizujemy wielowymiarowy obraz warunków życia w różnych częściach kraju. Taka perspektywa pozwala nie tylko na sprawiedliwsze porównania, ale także na identyfikację obszarów wymagających wsparcia oraz gmin, które mogą stanowić wzór wysokiego poziomu dobrostanu społecznego” - możemy przeczytać w raporcie.

Dla zwiększenia wiarygodności badania zastosowano dwa równoległe zestawy wag: ekspercki - akcentujący znaczenie systemowe i długofalowe (infrastruktura, trwałość usług, bezpieczeństwo środowiskowe) oraz ankietowy, gdzie większe znaczenia miały preferencje mieszkańców (bliskość usług, mobilność).

Wyniki rankingu mogą się różnić w zależności od tego w zależności od zestawu wag. Wg ekspertów najlepsze miejsca do życia w Polsce to Mińsk Mazowiecki, Pabianice i Inowrocław. Wg ankietowanych, którymi byli mieszkańcy poszczególnych miejscowości - ... Sopot, Warszawa i Mińsk Mazowiecki.

Jak wypadał Elbląg?

Elbląg według ekspertów uplasował się na 48. miejscu (wskaźnik 0,866), wg ankietowanych – na 25. (0,878).

W województwie warmińsko-mazurskim (w wariancie eksperckim) Elbląg zajmuje... piąte miejsce, za Iławą, Giżyckiem, Szczytnem i Mrągowem. W ujęciu ankietowym Elbląg sklasyfikowano na czwartym miejscu; nasze miasto wyprzedziły Iława, Giżycko i Olsztyn. „Sukces najlepszych gmin to jednoczesne spełnienie pięciu warunków: szybkie interwencje służb, wysoka jakość i bliskość edukacji, różnorodny i dostępny transport, gęsta sieć usług codziennych oraz w podejściu ankietowym – korzystne wskaźniki dochodowe i dobra infrastruktura dojazdowa” - czytamy w raporcie.

W naszym województwie jest 116 gmin.

Warto zwrócić uwagę jak Elbląg wypadł w poszczególnych kategoriach. Prezentujemy to w poniższej tabelce. Nasze miasto najlepiej oceniono w kategorii transportu (24. miejsce w kraju według ekspertów i 23. wśród ankietowanych) oraz dostępności usług (27. miejsce w kraju według ekspertów i 28. wśród ankietowanych)

W ocenie kategorii transport i mobilność oceniano dostęp do komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Jeżeli chodzi o usługi to: „Ważnym uzupełnieniem był pomiar dostępności usług codziennych, takich jak urzędy, sklepy, gastronomia czy paczkomaty. Ułatwiony dostęp do usług świadczy o funkcjonalności i nowoczesności lokalnej przestrzeni” - czytamy w raporcie.

Najgorzej Elbląg wypadł pod względem spójności społecznej, gdzie nasze miasto sklasyfikowano na 1803. miejscu wśród ekspertów i 2279. pozycji wśród ankietowanych.

Kategoria Wskaźnik wg ekspertów Miejsce wg ekspertów Wskaźnik wg ankietowanych Miejsce wg ankietowanych Infrastruktura techniczna i cyfrowa 0,631 1344 0,633 1721 Środowisko przyrodnicze 0,552 1832 0,542 1427 Bezpieczeństwo 0,557 255 0,640 185 Warunki ekonomiczne 0,442 882 0,442 882 Edukacja 0,855 196 0,766 251 Zdrowie 0,908 87 0,905 98 Kultura i rekreacja 0,657 115 0,621 124 Transport 0,790 24 0,834 23 Dostępność usług 0,828 27 0,858 28 Spójność społeczna 0,631 1803 0,569 2279

Warto też zwrócić uwagę na rankingi w ujęciu tzw. „segmentowym”. Elbląg został ujęty w grupie miast na prawach powiatu, które nie są stolicami województw. W tej grupie ujęto 48 miast.

„Podział gmin na segmenty umożliwia nie tylko przedstawienie rankingów gmin w każdym segmencie osobno, ale również porównywanie gmin pochodzących z różnych segmentów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podziału wartości wskaźnika jakości życia na decyle. Decyl to podział zbioru wyników na dziesięć równych części– po 10% jednostek w każdej. Najpierw policzyliśmy wskaźnik jakości życia dla każdej gminy, a następnie osobno w każdym segmencie (np. tylko wśród gmin wiejskich, tylko wśród miast wojewódzkich), w kolejnym kroku ustawiliśmy gminy od najlepszej do najsłabszej i podzieliliśmy tę listę na dziesięć koszyków: Decyl 1– górne 10% gmin w swoim segmencie (pozycja „lidera” względem gmin w segmencie). Decyl 10– dolne 10% gmin w swoim segmencie (pozycja najsłabsza wśród „rówieśników”). Decyle 2–9 to kolejne stopnie pośrednie.” - czytamy w raporcie.

Nasze miasto w rankingu miast na prawach powiatu w kraju zostało sklasyfikowane na dziewiątym miejscu (eksperci) i czwartym (ankietowani).

- Mamy nadzieję, że ten raport zainspiruje decydentów– zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym– do pełniejszego wykorzystania potencjału danych przestrzennych oraz analityki lokalizacyjnej opartej na AI i machine learningu. Wierzymy, że rzetelna analiza lokalnych uwarunkowań to nie tylko fundament trafnych decyzji biznesowych i samorządowych, ale także realne korzyści dla całych społeczności – napisał Marcin Woch, CEO Algolytics we wstępie do raportu.

Algolytics Technologies to polska firma technologiczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz zaawansowanej analityce danych.