Jak żyje się w Elblągu?
Firma Algolytics Technologies opublikowała raport na temat jakości życia we wszystkich gminach w Polsce za rok 2024. Badacze wzięli pod uwagę 10 kryteriów. Jak na tle 2 477 gmin wypada miasto na prawach powiatu - Elbląg?
Analitycy wzięli pod uwagę 10 kryteriów: zdrowie, środowisko przyrodnicze, bezpieczeństwo, edukacja, transport, dostępność usług publicznych i komercyjnych, infrastruktura techniczna i cyfrowa, kultura i rekreacja, warunki ekonomiczne, spójność społeczna (tu badano m.in. frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r.). Warto podkreślić, że poszczególne kryteria mają różną wagę w kształtowaniu ostatecznego wskaźnika. Wskaźników cząstkowych, na podstawie których powstał ranking, było aż 90.
„W niniejszym raporcie podejmujemy próbę przełożenia idei kompleksowego pomiaru jakości życia na poziom lokalny– w skali gmin w Polsce. Zamiast skupiać się wyłącznie na dochodach mieszkańców czy wydatkach inwestycyjnych, analizujemy wielowymiarowy obraz warunków życia w różnych częściach kraju. Taka perspektywa pozwala nie tylko na sprawiedliwsze porównania, ale także na identyfikację obszarów wymagających wsparcia oraz gmin, które mogą stanowić wzór wysokiego poziomu dobrostanu społecznego” - możemy przeczytać w raporcie.
Dla zwiększenia wiarygodności badania zastosowano dwa równoległe zestawy wag: ekspercki - akcentujący znaczenie systemowe i długofalowe (infrastruktura, trwałość usług, bezpieczeństwo środowiskowe) oraz ankietowy, gdzie większe znaczenia miały preferencje mieszkańców (bliskość usług, mobilność).
Wyniki rankingu mogą się różnić w zależności od tego w zależności od zestawu wag. Wg ekspertów najlepsze miejsca do życia w Polsce to Mińsk Mazowiecki, Pabianice i Inowrocław. Wg ankietowanych, którymi byli mieszkańcy poszczególnych miejscowości - ... Sopot, Warszawa i Mińsk Mazowiecki.
Jak wypadał Elbląg?
Elbląg według ekspertów uplasował się na 48. miejscu (wskaźnik 0,866), wg ankietowanych – na 25. (0,878).
W województwie warmińsko-mazurskim (w wariancie eksperckim) Elbląg zajmuje... piąte miejsce, za Iławą, Giżyckiem, Szczytnem i Mrągowem. W ujęciu ankietowym Elbląg sklasyfikowano na czwartym miejscu; nasze miasto wyprzedziły Iława, Giżycko i Olsztyn. „Sukces najlepszych gmin to jednoczesne spełnienie pięciu warunków: szybkie interwencje służb, wysoka jakość i bliskość edukacji, różnorodny i dostępny transport, gęsta sieć usług codziennych oraz w podejściu ankietowym – korzystne wskaźniki dochodowe i dobra infrastruktura dojazdowa” - czytamy w raporcie.
W naszym województwie jest 116 gmin.
Warto zwrócić uwagę jak Elbląg wypadł w poszczególnych kategoriach. Prezentujemy to w poniższej tabelce. Nasze miasto najlepiej oceniono w kategorii transportu (24. miejsce w kraju według ekspertów i 23. wśród ankietowanych) oraz dostępności usług (27. miejsce w kraju według ekspertów i 28. wśród ankietowanych)
W ocenie kategorii transport i mobilność oceniano dostęp do komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Jeżeli chodzi o usługi to: „Ważnym uzupełnieniem był pomiar dostępności usług codziennych, takich jak urzędy, sklepy, gastronomia czy paczkomaty. Ułatwiony dostęp do usług świadczy o funkcjonalności i nowoczesności lokalnej przestrzeni” - czytamy w raporcie.
Najgorzej Elbląg wypadł pod względem spójności społecznej, gdzie nasze miasto sklasyfikowano na 1803. miejscu wśród ekspertów i 2279. pozycji wśród ankietowanych.
|
Kategoria
|
Wskaźnik wg ekspertów
|
Miejsce wg ekspertów
|
Wskaźnik wg ankietowanych
|
Miejsce wg ankietowanych
|
Infrastruktura techniczna i cyfrowa
|
0,631
|
1344
|
0,633
|
1721
|
Środowisko przyrodnicze
|
0,552
|
1832
|
0,542
|
1427
|
Bezpieczeństwo
|
0,557
|
255
|
0,640
|
185
|
Warunki ekonomiczne
|
0,442
|
882
|
0,442
|
882
|
Edukacja
|
0,855
|
196
|
0,766
|
251
|
Zdrowie
|
0,908
|
87
|
0,905
|
98
|
Kultura i rekreacja
|
0,657
|
115
|
0,621
|
124
|
Transport
|
0,790
|
24
|
0,834
|
23
|
Dostępność usług
|
0,828
|
27
|
0,858
|
28
|
Spójność społeczna
|
0,631
|
1803
|
0,569
|
2279
Warto też zwrócić uwagę na rankingi w ujęciu tzw. „segmentowym”. Elbląg został ujęty w grupie miast na prawach powiatu, które nie są stolicami województw. W tej grupie ujęto 48 miast.
„Podział gmin na segmenty umożliwia nie tylko przedstawienie rankingów gmin w każdym segmencie osobno, ale również porównywanie gmin pochodzących z różnych segmentów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podziału wartości wskaźnika jakości życia na decyle. Decyl to podział zbioru wyników na dziesięć równych części– po 10% jednostek w każdej. Najpierw policzyliśmy wskaźnik jakości życia dla każdej gminy, a następnie osobno w każdym segmencie (np. tylko wśród gmin wiejskich, tylko wśród miast wojewódzkich), w kolejnym kroku ustawiliśmy gminy od najlepszej do najsłabszej i podzieliliśmy tę listę na dziesięć koszyków: Decyl 1– górne 10% gmin w swoim segmencie (pozycja „lidera” względem gmin w segmencie). Decyl 10– dolne 10% gmin w swoim segmencie (pozycja najsłabsza wśród „rówieśników”). Decyle 2–9 to kolejne stopnie pośrednie.” - czytamy w raporcie.
Nasze miasto w rankingu miast na prawach powiatu w kraju zostało sklasyfikowane na dziewiątym miejscu (eksperci) i czwartym (ankietowani).
- Mamy nadzieję, że ten raport zainspiruje decydentów– zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym– do pełniejszego wykorzystania potencjału danych przestrzennych oraz analityki lokalizacyjnej opartej na AI i machine learningu. Wierzymy, że rzetelna analiza lokalnych uwarunkowań to nie tylko fundament trafnych decyzji biznesowych i samorządowych, ale także realne korzyści dla całych społeczności – napisał Marcin Woch, CEO Algolytics we wstępie do raportu.
Algolytics Technologies to polska firma technologiczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz zaawansowanej analityce danych.