Spotkanie z prezesem PiS w Elblągu

Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

15 listopada 2025 r. o godz. 19 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" odbędzie się spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Będzie miało charakter otwarty.

O spotkaniu poinformował profil PiS Warmia i Mazury w mediach społecznościowych.

Ostatnie większe spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Elblągu odbyło się we wrześniu 2023 roku, wtedy miała miejsce konwencja wojewódzka partii. W tym tygodniu lider największej partii opozycyjnej zaznaczył swoją obecność podczas Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński do wielkiej polityki w 1989 roku wszedł właśnie z Elbląga. Wygrał wówczas wybory na senatora z okręgu elbląskiego.

