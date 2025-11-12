Komunikacja miejska przegrywa z taksówkami (opinia nadesłana)

W czwartek, 13 listopada, Rada Miejska w Elblągu ma podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia od nowego roku nowych biletów czasowych w komunikacji miejskiej: 5- i 10-minutowych. Ruch Obywatelski Nasz Elbląg w mailu wysłanych do mediów alarmuje, że ten czas powinien być dłuższy, bo już teraz komunikacji miejska przegrywa z mobilnymi platformami oferującymi tanie przewozy pasażerów.

W ostatni weekend na jednej z mobilnych platform przewozowych pojawiła się wyjątkowa promocja, dzięki której można było przejechać się taksówką po całym Elblągu za 2–3 złote. To oczywiście sytuacja jednorazowa (zazwyczaj cena oscyluje w okolicach kilkunastu złotych), ale bardzo wymowna - to rękawica rzucona elbląskiej komunikacji miejskiej. Sytuacja ta pokazuje, że transport publiczny musi walczyć o pasażera – pisze do lokalnych mediów Stowarzyszenie Nasz Elbląg, proponując zmiany w przygotowanym na czwartkową sesję projekcie uchwały.

W czwartek, 13 listopada, Rada Miejska w Elblągu podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia nowych rodzajów biletów czasowych 5- i 10- minutowych. Jako Ruch Obywatelski Nowy Elbląg doceniamy kierunek tworzenia nowej oferty pozytywnie, bo to krok w stronę bardziej elastycznej i nowoczesnej komunikacji miejskiej. Jednocześnie widzimy, że okresy trwania biletów są za krótkie, a na dodatek mogą wywoływać sytuacje konfliktowe przy kontroli. W obecnej propozycji pozostaje poważna luka w ofercie biletowej - między bardzo krótkimi a godzinnymi przejazdami.

Dlatego apelujemy o ponowne przeanalizowanie projektu i proponujemy:

- wydłużenie proponowanego biletu 5-minutowego do 15 minut,

- wydłużenie proponowanego biletu 10-minutowego do 30 minut.

W naszej ocenie takie rozwiązanie byłoby bardziej praktyczne, odpowiadałoby codziennym trasom elblążan i stanowiło realną alternatywę dla transportu indywidualnego. Nie krytykujemy zmian - chcemy je dopracować, aby przyniosły oczekiwany efekt i faktycznie zachęcały do korzystania z komunikacji miejskiej. W załączeniu przesyłamy nasze robocze opracowanie analityczne pt. „Analiza nowych typów biletów w elbląskiej komunikacji miejskiej", przygotowane w oparciu o dane transportowe. Jej kopię przesłaliśmy też Radnym.

Zależy nam, by komunikacja miejska w Elblągu była konkurencyjna i realnie wspierała wybór transportu publicznego. Liczymy, że przed czwartkowym głosowaniem uda się jeszcze raz spojrzeć na projekt i znaleźć najlepsze rozwiązanie.