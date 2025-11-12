UWAGA!

Komunikacja miejska przegrywa z taksówkami (opinia nadesłana)

W czwartek, 13 listopada, Rada Miejska w Elblągu ma podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia od nowego roku nowych biletów czasowych w komunikacji miejskiej: 5- i 10-minutowych. Ruch Obywatelski Nasz Elbląg w mailu wysłanych do mediów alarmuje, że ten czas powinien być dłuższy, bo już teraz komunikacji miejska przegrywa z mobilnymi platformami oferującymi tanie przewozy pasażerów.

W ostatni weekend na jednej z mobilnych platform przewozowych pojawiła się wyjątkowa promocja, dzięki której można było przejechać się taksówką po całym Elblągu za 2–3 złote. To oczywiście sytuacja jednorazowa (zazwyczaj cena oscyluje w okolicach kilkunastu złotych), ale bardzo wymowna - to rękawica rzucona elbląskiej komunikacji miejskiej. Sytuacja ta pokazuje, że transport publiczny musi walczyć o pasażera – pisze do lokalnych mediów Stowarzyszenie Nasz Elbląg, proponując zmiany w przygotowanym na czwartkową sesję projekcie uchwały.

W czwartek, 13 listopada, Rada Miejska w Elblągu podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia nowych rodzajów biletów czasowych 5- i 10- minutowych. Jako Ruch Obywatelski Nowy Elbląg doceniamy kierunek tworzenia nowej oferty pozytywnie, bo to krok w stronę bardziej elastycznej i nowoczesnej komunikacji miejskiej. Jednocześnie widzimy, że okresy trwania biletów są za krótkie, a na dodatek mogą wywoływać sytuacje konfliktowe przy kontroli. W obecnej propozycji pozostaje poważna luka w ofercie biletowej - między bardzo krótkimi a godzinnymi przejazdami.

 

Dlatego apelujemy o ponowne przeanalizowanie projektu i proponujemy:

- wydłużenie proponowanego biletu 5-minutowego do 15 minut,

- wydłużenie proponowanego biletu 10-minutowego do 30 minut.

W naszej ocenie takie rozwiązanie byłoby bardziej praktyczne, odpowiadałoby codziennym trasom elblążan i stanowiło realną alternatywę dla transportu indywidualnego. Nie krytykujemy zmian - chcemy je dopracować, aby przyniosły oczekiwany efekt i faktycznie zachęcały do korzystania z komunikacji miejskiej. W załączeniu przesyłamy nasze robocze opracowanie analityczne pt. „Analiza nowych typów biletów w elbląskiej komunikacji miejskiej", przygotowane w oparciu o dane transportowe. Jej kopię przesłaliśmy też Radnym.

Zależy nam, by komunikacja miejska w Elblągu była konkurencyjna i realnie wspierała wybór transportu publicznego. Liczymy, że przed czwartkowym głosowaniem uda się jeszcze raz spojrzeć na projekt i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Barbara Pytlińska , Ruch Obywatelski Nowy Elbląg

  • Jak dacie bilety minutowe będzie tłok w złomominibusach i złomobimbajach. No i macie oświetloną bramę targowa to wprowadza Elbląg do Europy Hahachue
  • W punkt. Bilet na 5 minut to paranoja. Co jak będzie korek i się utknie między przystankami?
    Stachu82(2025-11-12)
    9
    1
    Stachu82(2025-11-12)
  • miasto ewidentnie chce zniszczyć komunikację miejską, jak można myśleć że bilety 5 minutowe naprawią ten stan rzeczy, paranoja
    byleniepis(2025-11-12)
    12
    1
    byleniepis(2025-11-12)
  • Koniecznie przemyślcie rozkłady jazdy. Jeśli ktoś ma przesiadać się z tramwaju do autobusu itd, to nie dziwcie się efektu pustych pojazdów. Kiedyś autobusy jeździły przez centrum i byli pasażerowie. Dziś jeżdżą po obrzeżach, parę przez centrum, nr 11 naokoło świata. Podobno tworzył rozkłady jakiś geniusz nie z Elbląga i są efekty. Tak jak ze wszystkim w Elblągu. Brak ludzi z wyobraźnią na etatach decyzyjnych.
  • Bo piniędzy ni ma i nie będzie.... Chyba, że pogonimy od koryta powców i postkomunę...
  • Za fatalny stan komunikacji miejskiej odpowiada towarzysz ćwierk i tow nakrętka. To oni lata temu dokonali bałaganu w przebiegu tras poszczególnych linii jak i bałaganu w rozkładach. Skutki działania tych szkodników mamy do dziś. Nic nie dały te pseudokonultacje w namiocie rozstawionym podczas sw chleba czy dni Elbląga. Gdy elblążanie zostali wtedy pozbawieni sensownego rozkładu poszli kupić byle jakie strucle za 4-5 tyś zł bo woleli mieć czym dojechać niż czekać na tramwaj 20-25 minut. Ci którzy doprowadzili komunikację miejską do ruiny muszą zostać za to surowo ukarani. Także prosto z UM i emerytury do celi.
    Jawamwojtaniewybierałem(2025-11-12)
    3
    0
    Jawamwojtaniewybierałem(2025-11-12)
  • Nie wiem czego oczekiwano po stworzeniu obecnych lini i rozkładów. Jeśli mam się przesiadać dwa, trzy razy, martwić się czy zdążę aby bilet nie wygasł to faktycznie szybciej i wygodniej jechać pseudo taksówką.
  • Dalej tęsknisz za PRLbisPiS.
  • @Olek1980 - Jeśli komunikacja miejska zła, taksi to jakieś pseudo to korzystaj z własnego wyimaginowanego samochodu albo zasuwaj z buta.
  • @Jawamwojtaniewybierałem - Pobożne życzenie. Widziałeś kiedyś, żeby jakiś miejski urzędas był kiedykolwiek skazany prawomocnym wyrokiem sądu z art.231 KK? Przepis jest, ale martwy. Żaden się nie splami, wszyscy się boją pozwać ratuszowego pierdziela, a już tym bardziej " Wielkiego grubego Ptaka" byłego, obecnie na emeryturze.
    Stańczyk Elbląski(2025-11-12)
    3
    0
    Stańczyk Elbląski(2025-11-12)
  • Prawidłowy model komunikacji miejskiej : tramwaje w centrum, autobusy mają pełnić rolę dojazdową do odległych dzielnic miasta, i poza, gdzie tramwaj nie dojedzie. Ale to za tródne dla ratuszowych pier.....
    Stańczyk Elbląski(2025-11-12)
    0
    0
    Stańczyk Elbląski(2025-11-12)
  • należy natychmiast przywrócić ulgowe bilety dla posiadaczy aut z ważnym badanie technicznym. Strata dla ZKM żadna (a wręcz zysk!) bo ci ludzie, gdy nie mogą skorzystać z auta i mają płacić obecną cenę za przejazd, to już wolą zamówić bolta.
    Stary Elbląg(2025-11-12)
    1
    0
    Stary Elbląg(2025-11-12)
