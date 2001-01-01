„Boże Ciało” w Kinie Światowid 

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowania 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji prezentujemy 20 wybitnych filmów dofinansowanych przez PISF. Kolejnym tytułem w cyklu będzie nominowany do Oscara film „Boże Ciało”, który pokażemy już 12 sierpnia 2025 o godz. 18:00. Bilety są już dostępne w sprzedaży!

Z okazji jubileuszu PISF-u zapraszamy na wyjątkowy seans – „Boże Ciało” to film, który poruszył widzów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To opowieść o wierze, potrzebie przebaczenia i drugiej szansie, która nie zostawia nikogo obojętnym. Film opowiada historię 20-letniego Daniela, który po doświadczeniach w poprawczaku trafia do małej miejscowości i – podszywając się pod księdza – staje się duchowym przewodnikiem lokalnej społeczności. „Boże Ciało” z wyczuciem i głębią ukazuje wewnętrzne przemiany bohaterów, stawiając pytania o to, czym naprawdę jest wiara i czy każdy zasługuje na odkupienie. „Boże Ciało” (2019) to dzieło reżysera Jana Komasy, z brawurową rolą Bartosza Bieleni, który za swoją kreację zebrał międzynarodowe uznanie.

W obsadzie zobaczymy również m.in. Elizę Rycembel, Aleksandrę Konieczną i Tomasza Ziętka. Ten film to poruszająca refleksja nad naturą człowieczeństwa i duchowości. Zadaje ważne pytania o granice przebaczenia, siłę wspólnoty oraz to, jak łatwo oceniamy innych, nie znając ich historii. To kino mądre, subtelne i pełne emocji. „Boże Ciało” to propozycja dla widzów ceniących ambitne, wartościowe kino, które łączy świetną formę z ważną treścią. Jeśli szukasz filmu, który skłoni Cię do refleksji – nie może Cię zabraknąć.

Serdecznie zapraszamy na „Boże Ciało” – film, który zachwycił świat i przypomina, że każdy zasługuje na drugą szansę.

Program cyklu w Kinie Światowid:

15.08.2025 W CIEMNOŚCI godz. 18:00

19.08.2025 IDA godz. 18:00

22.08.2025 IO godz. 18:00

26.08.2025 KATYŃ godz. 18:00

29.08.2025 ZIMNA WOJNA godz. 18:00

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00–21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na: www.kino.swiatowid.elblag.pl