Dwukrotna zdobywczyni Oscara Renée Zellweger powraca do roli, która stworzyła kultową bohaterkę komedii romantycznej - kobietę, której niepowtarzalne podejście do życia i miłości na nowo zdefiniowało ten gatunek filmowy. „Bridget Jones: szalejąc za facetem” od 14 lutego w Kinie Światowid.

Bridget znów jest sama, owdowiała cztery lata temu, gdy Mark zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Jest teraz samotną matką 9-letniego Billy'ego i 4-letniej Mabel i utknęła w stanie emocjonalnego zawieszenia, wychowując swoje dzieci z pomocą lojalnych przyjaciół, a nawet byłego kochanka, Daniela Cleavera. Naciskana przez swoich przyjaciół - Shazzera, Jude'a i Toma, koleżankę z pracy, Mirandę oraz swoją lekarkę dr. Rawlings - aby wytyczyć nową ścieżkę w życiu i miłości, Bridget postanawia wrócić do pracy, a nawet próbuje aplikacji randkowych. Wkrótce pozna dzięki aplikacji marzycielskiego i entuzjastycznego młodszego mężczyznę. Zmuszona lawirować między pracą, domem a romansem, Bridget zmaga się z osądem idealnych mam w szkole, martwi się o Billy'ego, który tęskni za ojcem.

Reżyser: Michael Morris

Produkcja: Wielka Brytania, USA 2024

Obsada: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Jim Broadbent, Gemma Jones, Isla Fisher Colin Firth, Hugh Grant

Czas: 130 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.