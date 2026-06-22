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„Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza” w Kinie Światowid

 „Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza” w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na ostatnią w tym sezonie, projekcję filmu z cyklu "Filmy o sztuce": „Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza”.

24 czerwca godz. 12:00 oraz 18:00

 

Kamery zabiorą widzów w podróż śladami malarza i jego arcydzieł: od Mediolanu i Rzymu, przez Neapol, aż po Maltę. W filmie zobaczymy niemal wszystkie dzieła mistrza w jakości pozwalającej dostrzec każde pociągnięcie pędzla, a fabularyzowane sceny pomogą zrozumieć osobiste zmagania tego kontrowersyjnego artysty. „Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza” to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników sztuki i... dobrego thrillera.

 

Reżyseria: David Bikerstaff, Phil Grabsky

Produkcja: Wielka Brytania, 2025

Czas trwania: 100 min


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