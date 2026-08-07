W Elblągu powstanie mieszkanie wspomagane

Trzy miesiące będzie miała elbląska firma na remont mieszkania w hotelowcu przy ul. Jaśminowej. Po remoncie powstanie tam mieszkanie wspomagane.

Mieszkanie wspomagane jest forma pomocy osobom z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ale ich stan zdrowia nie wymaga świadczenia pomocy 24 godziny na dobę przez wyspecjalizowaną jednostkę.

W budynku przy ulicy Jaśminowej 11 jedno mieszkań zostanie wyremontowane i przekształcone w mieszkanie wspomagane. Obecnie ma ono powierzchnię 58 m2 (po remoncie powierzchnia wzrośnie o pół metra), składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia magazynowego. Mieszkanie znajduje się w przyziemiu hotelowca.

W ramach remontu zostaną m.in. wymienione okna wraz z parapetami, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, rozebrane i wybudowane ścianki działowe, zerwane i położone nowe podłogi, wykonane roboty w zakresie wentylacji oraz instalacji sanitarnych oraz elektrycznej. Wymieniona też będzie stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta – elbląski Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha swoje usługi wycenił na 289 tys. zł. Urzędnicy na ten cel przeznaczyli 300 tys. zł, zaproponowana kwota mieści się więc w szacunkach. Obecnie urzędnicy sprawdzają ofertę pod względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie remontu.