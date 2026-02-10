Czas kruka i spotkanie z psycholożką

Kino Światowid zaprasza na drugie w nowym roku spotkanie z cyklu #filmONAS! W środę 11 lutego o 18:00 tematem rozmowy będzie „Kim jest wewnętrzny krytyk i jak sobie z nim radzić?” a pretekstem do niej - pokaz specjalny filmu „Czas kruka”w reżyserii Dylana Southerna.

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji. W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące.

Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi.

11 lutego o 18:00 tematem rozmowy będzie „Kim jest wewnętrzny krytyk i jak sobie z nim radzić?”. Pretekstem do rozmowy będzie pokaz specjalny filmu „Czas kruka” w reżyserii Dylana Southerna – poruszającej, pełnej wrażliwości opowieści o stracie, kryzysie i odnajdywaniu nadziei w najciemniejszych momentach życia. Benedict Cumberbatch, także producent filmu, w jednym ze swoich najbardziej osobistych projektów mierzy się z tematem męskiego kryzysu, dojrzewania do rodzicielstwa i doświadczenia utraty, które – choć bolesne – kształtuje i przemienia.

Dyskusję poprowadzimy wspólnie z gościnią wieczoru – psycholożką Kają Dwulat, z którą zastanowimy się, jakie mechanizmy uruchamiają się w nas w sytuacjach trudnych i granicznych oraz jaką rolę odgrywa w nich nasz wewnętrzny krytyk.