Dalej jazda 2 w kinie Światowid

Film, który ma udowodnić, że na miłość, życie i spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. „Dalej jazda 2” od 6 lutego w Kinie Światowid.

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części „Dalej jazda” aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

Reżyser: Mariusz Kuczewski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Wiktor Zborowski, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska, Bartłomiej Firlet, Maria Winiarska, Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Bohdan Łazuka, Sebastian Stankiewicz

Czas: 95 min