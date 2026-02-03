Miała być ekomarina, jest wezwanie do zapłaty

Tolkmicko otrzymało wezwanie do zapłaty 3 mln zł od firmy, która miała w tamtejszym porcie wybudować nowoczesną ekomarinę. Przypomnijmy, że władze gminy odstąpiły od realizacji tej inwestycji i za zgodą rządu, które miało ją dofinansować, będą modernizowały oczyszczalnię ścieków. – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego uważa, że odstąpiło od umowy na budowę ekomariny z winy gminy – informuje Józef Zamojcin, burmistrz Tolkmicka.

Przypomnijmy, że poprzednie władze Tolkmicka pozyskały 7,2 mln zł z rządowego programu Polski Ład na budowę nowej przystani żeglarskiej nad Zalewem Wiślanym. Ekomarina miała pomieścić 60 jachtów i łodzi motorowych. Oprócz ekomariny miało też powstać zaplecze socjalne, edukacyjno-hotelowe oraz rekreacyjne. Inwestycję (koszt całości szacowano na 9,4 mln zł) miała budować warszawska spółka.

Nowe władze Tolkmicka uznały jednak, że priorytetem jest modernizacja oczyszczalni ścieków i uzyskały promesę ministerstwa finansów na realizację tej inwestycji przy rządowym dofinansowaniu 7,2 mln zł.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Tolkmicko burmistrz poinformował o wezwaniu do zapłaty niemal 3 mln zł od firmy, która miała wybudować ekomarinę.

- 21 stycznia br. gmina Tolkmicko otrzymała wezwanie do zapłaty łącznej kwoty 2,9 mln zł wraz z propozycją podjęcia czynności ugodowych w trybie artykułu 187 par.1 pkt.3 kodeksu postępowania cywilnego od Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego SA w Warszawie. Ze wspomnianym przedsiębiorstwem łączyła gminę umowa zawarta 21 kwietnia 2023 roku na realizację w formule zaprojektuj-zbuduj zadania pod nazwą „Budowa ekomariny w Tolkmicku” wraz z zapleczem socjalnym, eudukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym za wynagrodzeniem 9,4mln zł. 30 września 2024 r. Przedsiębiorstwo budownictwa wodnego odstąpiło od łączącej nas umowy – mówił podczas sesji burmistrz Józef Zamojcin.

Wyjaśnił również, że władze gminy planują spotkanie zarządem warszawskiej spółki.

- Mamy się spotkać z panią prezes i prawnikiem przedsiębiorstwem budownictwa wodnego z Warszawy i omówić te sprawy. Rozmawialiśmy z naszym radcą prawnym i jesteśmy mocno zdziwieni roszczeniami firmy wobec gminy. Oczywiście to jest długi temat i proces będzie długotrwały, jeśli firma nie odstąpi od tych swoich żądań artykułowanych w piśmie i na pewno będzie to wymagało dużo wysiłku z naszej strony. Póki rozmawiamy, wydaje się że ugodowo to zawrzemy i ze strony gminy nie będzie żadnych kosztów z tym związanych – wyjaśniał radnym burmistrz.

Skąd wezwanie do zapłaty, skro firma odstąpiła od umowy?

- Firma uważa, że odstąpiła od umowy z winy gminy – przekazał nam Józef Zamojcin.

Dodał, że gmina będzie realizowała modernizację oczyszczalni ścieków.